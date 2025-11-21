A Bundesliga-edző már felejt magyarul, de mindig örömmel jön Magyarországra

A férfikézilabda Európa-liga első csoportkörében a három magyar válogatott játékossal felálló német MT Melsungen volt a Ferencváros ellenfele. A Bundesliga élcsapat igazolva a papírformát, 28-25-re nyert a Fradi ellen. A három magyar kézilabdázó mellett a németek spanyol vezetőedzője, Roberto Parrondo is félig-meddig hazajött Magyarországra.

Roberto Parrondo ritkán jár Magyarországon, de ő és családja is örömmel jön hazánkba Fotó: Csudai Sándor

Roberto Parrondo a Ferencvárost dicsérte

Hogy nincs egyszerű helyzetben a Melsungen az idei szezonban, arra a csapat vezetőedzőjének, Roberto Parrondónak az arca árulkodott. A Fradi elleni Európa-liga-meccsen az irányítást a kezükben tartva ugyan nyertek három góllal, de a három magyart foglalkoztató Bundesliga-csapat edzője feszülten sietett az öltözőbe.

Nem volt könnyű meccs, de kézben tartottuk, bár továbbra is sok a sérültünk. A Ferencváros jól játszott, de nálunk remekül védett a két kapus, úgy láttam a kispadról, hogy a szurkolók is élvezték a meccset

– mondta a tréner lapunknak. Jellemző a klubot sújtó nem mindennapi sérüléshullámra, hogy a csapat másodedzőjét, Isaías Guardiolát is benevezték a bajnokságra és a nemzetközi kupára, pályára is lépett Érden.

A Melsungen eredményeit Magyarországon is kiemelt figyelem övezi, miután a magyar férfikézilabda-válogatott három alapembere, Sipos Adrián, Palasics Kristóf és Bartucz László is ebben a csapatban játszik.

Az előző szezonban a sokáig harcban voltak a Bundesliga-bajnoki címért, azonban a sérülések megfosztották a csapatot a nagy bravúrtól. Így is klub legjobb szezonja volt a bajnoki bronzzal, a kupaezüsttel és az Európa-liga negyedik hellyel. A sérülések az idei szezonra is rányomják a bélyegüket, jelenleg hetedik helyen áll a Melsungen a Bundesligában.

Rossz ilyet mondani, de a legfontosabb, hogy februárig éljük túl valahogy, és hozzuk ki a legtöbbet magunkból. Akkor felépül két-három játékos a sérülésből

– fogalmazott Parrondo.

Mindhárom magyar megtalálta a helyét a Bundesligában

Melsungenben a harmadik szezonját kezdte meg Sipos Adrián. A válogatott védőspecialistája Veszprémből igazolt a Németország közepén található, alig 15 ezer lakosú település kézilabdacsapatához. Őt követte a kapus Palasics Kristóf, aki a portugál Benfica csapatától érkezett, egy rövid veszprémi kitérővel, erre a szezonra. Végül májusban bejelentették, hogy szerződtetik a magyar válogatott másik kapusát, Bartucz Lászlót is.

Sipi már mindent ismer, tökéletesen beilleszkedett, amióta itt van nálunk. A két kapus új bajnokságba csöppent, ráadásul a Bundesliga nagyon kemény, nehéz sorozat. Mondtam is nekik: a kapusoknak az első szezon mindig a legnehezebb, ugyanakkor mindketten jól alkalmazkodtak az új helyzethez, de persze fejlődniük még nekik is kell. Összességében mindegyikükről azt mondhatom, hogy jó, hogy itt vannak a csapatban, és azt látom, ők is jól érzik magukat, ami nekem is fontos a mindennapi munkában

– szögezte le az edző.