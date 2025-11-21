MT MelsungenFerencvárosGarcia ParrondoférfikézilabdaBundesliga

A Bundesliga-edző már felejt magyarul, de mindig örömmel jön Magyarországra

Családjával négy évig élt Magyarországon, kedden a Ferencváros elleni Európa-liga meccsen tért vissza hazánkba a német MT Melsungen kispadján. Roberto Parrondo, a férfikézilabda Bajnokok Ligájában játékosként kétszer, edzőként egy alkalommal első helyig jutó tréner örömmel jött Magyarországra, és mivel sokat kopott a magyar nyelvtudása, újra tanulná nyelvünket. Ebben a Melsungen három magyar válogatott játékosa, de akár két lánya is segítségére lehet.

Kibédi Péter
2025. 11. 21. 5:25
Roberto Parrondo Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A férfikézilabda Európa-liga első csoportkörében a három magyar válogatott játékossal felálló német MT Melsungen volt a Ferencváros ellenfele. A Bundesliga élcsapat igazolva a papírformát, 28-25-re nyert a Fradi ellen. A három magyar kézilabdázó mellett a németek spanyol vezetőedzője, Roberto Parrondo is félig-meddig hazajött Magyarországra.

Roberto Parrondo ritkán jár Magyarországon, de ő, és családja is örömmel jön hazánkba
Roberto Parrondo ritkán jár Magyarországon, de ő és családja is örömmel jön hazánkba Fotó: Csudai Sándor

Roberto Parrondo a Ferencvárost dicsérte

Hogy nincs egyszerű helyzetben a Melsungen az idei szezonban, arra a csapat vezetőedzőjének, Roberto Parrondónak az arca árulkodott. A Fradi elleni Európa-liga-meccsen az irányítást a kezükben tartva ugyan nyertek három góllal, de a három magyart foglalkoztató Bundesliga-csapat edzője feszülten sietett az öltözőbe. 

Nem volt könnyű meccs, de kézben tartottuk, bár továbbra is sok a sérültünk. A Ferencváros jól játszott, de nálunk remekül védett a két kapus, úgy láttam a kispadról, hogy a szurkolók is élvezték a meccset

– mondta a tréner lapunknak. Jellemző a klubot sújtó nem mindennapi sérüléshullámra, hogy a csapat másodedzőjét, Isaías Guardiolát is benevezték a bajnokságra és a nemzetközi kupára, pályára is lépett Érden.

A Melsungen eredményeit Magyarországon is kiemelt figyelem övezi, miután a magyar férfikézilabda-válogatott három alapembere, Sipos Adrián, Palasics Kristóf és Bartucz László is ebben a csapatban játszik. 

Az előző szezonban a sokáig harcban voltak a Bundesliga-bajnoki címért, azonban a sérülések megfosztották a csapatot a nagy bravúrtól. Így is klub legjobb szezonja volt a bajnoki bronzzal, a kupaezüsttel és az Európa-liga negyedik hellyel. A sérülések az idei szezonra is rányomják a bélyegüket, jelenleg hetedik helyen áll a Melsungen a Bundesligában.

Rossz ilyet mondani, de a legfontosabb, hogy februárig éljük túl valahogy, és hozzuk ki a legtöbbet magunkból. Akkor felépül két-három játékos a sérülésből

– fogalmazott Parrondo.

Mindhárom magyar megtalálta a helyét a Bundesligában

Melsungenben a harmadik szezonját kezdte meg Sipos Adrián. A válogatott védőspecialistája Veszprémből igazolt a Németország közepén található, alig 15 ezer lakosú település kézilabdacsapatához. Őt követte a kapus Palasics Kristóf, aki a portugál Benfica csapatától érkezett, egy rövid veszprémi kitérővel, erre a szezonra. Végül májusban bejelentették, hogy szerződtetik a magyar válogatott másik kapusát, Bartucz Lászlót is.

Sipi már mindent ismer, tökéletesen beilleszkedett, amióta itt van nálunk. A két kapus új bajnokságba csöppent, ráadásul a Bundesliga nagyon kemény, nehéz sorozat. Mondtam is nekik: a kapusoknak az első szezon mindig a legnehezebb, ugyanakkor mindketten jól alkalmazkodtak az új helyzethez, de persze fejlődniük még nekik is kell. Összességében mindegyikükről azt mondhatom, hogy jó, hogy itt vannak a csapatban, és azt látom, ők is jól érzik magukat, ami nekem is fontos a mindennapi munkában

– szögezte le az edző.

Edzői pályafutása BL győzelemmel kezdődött, de irányította az egyiptomi válogatott felkészülését is
Edzői pályafutása BL-győzelemmel kezdődött, de irányította az egyiptomi válogatott felkészülését is Fotó: Csudai Sándor

Magyarország a szíve csücske, újra tanulná a nyelvet

Roberto Parrondo játékos-pályafutását Magyarországon fejezte be. A Pick Szegednél töltött három éve alatt EHF-kupát nyert a három bajnoki és kupaezüst mellett, majd a Budakalászon játszott egy évet, mielőtt 2017 nyarán abbahagyta a játékot. A négy év alatt megtanult magyarul, amikor a Vardar Szkopje edzőjeként 2019-ben, éppen a Veszprém ellen Bajnokok Ligáját nyert, magyarul nyilatkozott a magyar sajtónak. Gondolnánk, hogy könnyen szót ért a magyar játékosaival.

Próbálok velük beszélni, de sajnos nehezen találom a megfelelő szavakat, sokat felejtettem. Az elmúlt két napban, amióta itt vagyok Magyarországon, egy kicsit többet beszéltem magyarul. Ha lenne időm, jó lenne néha gyakorolni egy kicsit, hogy újra beszéljek magyarul

– mondta széles mosollyal, de angolul.

Parrondo soha nem titkolta, hogy nagyon szeretett Magyarországon játszani, abban a négy évben otthonra leltek nálunk feleségével és két kislányával.

– A meccsen találkoztam néhány ismerősömmel, akivel Szegeden és Kalászon játszottam, sajnos Ilyés Ferivel nem tudtuk összehozni a találkozót. Vannak itteni barátaink, akikkel sokszor beszélgetünk, nekem sajnos kevés időm van, hogy többször vissza tudjak jönni. 

Talán a harmadik alkalom, hogy itt vagyok, mióta elszerződtem, de mindig meccsre jöttem. Mindig örömmel jövök, nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról. A lányaim még mindig beszélnek magyarul, és nagyon szeretjük ezt az országot. Jó lenne, ha időt tudnék találni arra, hogy egy kicsit több időt töltsek itt

– fejtette ki Parrondo. 

Az Origo videójában a magyar légiósok arról is beszéltek, milyen érzésekkel léptek pályára "hazai pályán idegeneben":

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.