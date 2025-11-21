Jön a főpróba a vb előtt, ahol Littler és Humphries sem kiemelt

Jön az utolsó kiemelt torna a december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság előtt. A péntektől vasárnapig tartó Player Championship Finalsnek már Luke Littler vághat neki mint világelső. A sportág történetének legfiatalabb ranglistavezetője – 18 évesen – a múlt hétvégén a világranglista-második Luke Humphriest győzte le 16-11-re a Grand Slam of Darts fináléjában.
Luke Littler és Luke Humphries nem kiemelt, nehéz sorsolás vár rájuk
A most hétvégi torna abból a szempontból különleges lesz, hogy itt induló 64 játékost nem a világranglistán elfoglalt helyezések szerint rangsorolják, hanem az idén lejátszott Player Championship fordulók szerint.
Így történhet meg, hogy a világranglistán tizedik Gerwyn Price az első kiemelt, miközben Luke Littler (36.) és Luke Humphries (58.) nem is kiemeltként várhatja a pénteki rajtot.
A tornán nem lesz ott a háromszoros holland világbajnok, Michael van Gerwen, aki az év első felében családi okok miatt több versenyt is kihagyott. MVG-n továbbra is meglátszik, hogy a válás miatt hosszabb időt hagyott ki, az októberi Európa-bajnokság elődöntőjében a 23 éves honfitársa, a pályafutása eddigi legjobb évét produkáló Gian van Veen, míg a Grand Slam of Darts nyolcaddöntőjében egy másik holland, Danny Noppert ejtette őt ki.
A sajátos rangsorolás miatt Littlernek, de főleg Humphriesnak nincs könnyű sorsolása. A két játékos tavaly a döntőben találkozott, akkor a 19. kiemelt Humphries nyert a nyolcadikként rangsorolt Littler ellen – így ez a trófea még hiányzik a 18 éves játékos gyűjteményéből.
- A világelső a svédek legjobbjával, Jeffrey de Graaffal találkozik (péntek 22.10) – a két játékos idáig mindössze egyszer játszott egymással. Egy hónapja a Player Championship 32. fordulójában Littler nyert 6-4-re. A meccs esélyese egyértelműen az angol, aki győzelem esetén a negyedik kiemelt Ross Smith-szel találkozhat vagy a budapesti tornagyőztessel, Niko Springerrel. A német a magyar fővárosban többek között Humphriest legyőzve nyerte élete első PDC-trófeáját.
- Mindeközben Humphries a holland Van Veennel találkozik a legjobb 32 közé jutásért, aminél nehezebb első meccset az angol el sem képzelhetne. A 23 éves fiatal kirobbanó formájáról sokat elmond, hogy idén háromszor játszott Humphries ellen, ebből mind a hármat megnyerte – legutóbb éppen az Európa-bajnokság döntőjében egy döntő leges meccsen, ez volt az első major torna 2025-ben, amelyet nem a két óriás közül nyert meg valamelyik. A két versenyző pénteken 22.40 környékén lép színpadra, érdemes lesz figyelni, a magas színvonalú játék garantált.
