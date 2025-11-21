Luke HumphriesLuke LittlerGian van Veendarts

Jön a főpróba a vb előtt, ahol Littler és Humphries sem kiemelt

Luke Littler vagy Luke Humphries? Mostanra kis túlzásra erre az egy kérdésre szűkült le a dartstornák esélylatolgatása. Ugyanakkor a december 11-én kezdődő világbajnokság előtti utolsó PDC-verseny, a Player Chamapionship Finals különleges kiemelési rendszert használ, Littler csak a 36., míg Humphries az 58. helyen kapott besorolást. Így némi esély van arra, hogy ezt a tornát más játékos nyeri meg.

Perlai Bálint
2025. 11. 21. 5:39
Luke Littler a különleges versenyen csak a 36. helyre lett rangsorolva, de így is az egyik legnagyobb favorit
Luke Littler a különleges versenyen csak a 36. helyre lett rangsorolva, de így is az egyik legnagyobb favorit Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jön az utolsó kiemelt torna a december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság előtt. A péntektől vasárnapig tartó Player Championship Finalsnek már Luke Littler vághat neki mint világelső. A sportág történetének legfiatalabb ranglistavezetője – 18 évesen – a múlt hétvégén a világranglista-második Luke Humphriest győzte le 16-11-re a Grand Slam of Darts fináléjában. 

Luke Littler és Luke Humphries jelenleg a darts két kiemelkedő alakja
Luke Littler és Luke Humphries jelenleg a darts két kiemelkedő alakja  Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Luke Littler és Luke Humphries nem kiemelt, nehéz sorsolás vár rájuk

A most hétvégi torna abból a szempontból különleges lesz, hogy itt induló 64 játékost nem a világranglistán elfoglalt helyezések szerint rangsorolják, hanem az idén lejátszott Player Championship fordulók szerint. 

Így történhet meg, hogy a világranglistán tizedik Gerwyn Price az első kiemelt, miközben Luke Littler (36.) és Luke Humphries (58.) nem is kiemeltként várhatja a pénteki rajtot. 

A tornán nem lesz ott a háromszoros holland világbajnok, Michael van Gerwen, aki az év első felében családi okok miatt több versenyt is kihagyott. MVG-n továbbra is meglátszik, hogy a válás miatt hosszabb időt hagyott ki, az októberi Európa-bajnokság elődöntőjében a 23 éves honfitársa, a pályafutása eddigi legjobb évét produkáló Gian van Veen, míg a Grand Slam of Darts nyolcaddöntőjében egy másik holland, Danny Noppert ejtette őt ki. 

A sajátos rangsorolás miatt Littlernek, de főleg Humphriesnak nincs könnyű sorsolása. A két játékos tavaly a döntőben találkozott, akkor a 19. kiemelt Humphries nyert a nyolcadikként rangsorolt Littler ellen – így ez a trófea még hiányzik a 18 éves játékos gyűjteményéből.

  • A világelső a svédek legjobbjával, Jeffrey de Graaffal találkozik (péntek 22.10) – a két játékos idáig mindössze egyszer játszott egymással. Egy hónapja a Player Championship 32. fordulójában Littler nyert 6-4-re. A meccs esélyese egyértelműen az angol, aki győzelem esetén a negyedik kiemelt Ross Smith-szel találkozhat vagy a budapesti tornagyőztessel, Niko Springerrel. A német a magyar fővárosban többek között Humphriest legyőzve nyerte élete első PDC-trófeáját.
  • Mindeközben Humphries a holland Van Veennel találkozik a legjobb 32 közé jutásért, aminél nehezebb első meccset az angol el sem képzelhetne. A 23 éves fiatal kirobbanó formájáról sokat elmond, hogy idén háromszor játszott Humphries ellen, ebből mind a hármat megnyerte – legutóbb éppen az Európa-bajnokság döntőjében egy döntő leges meccsen, ez volt az első major torna 2025-ben, amelyet nem a két óriás közül nyert meg valamelyik. A két versenyző pénteken 22.40 környékén lép színpadra, érdemes lesz figyelni, a magas színvonalú játék garantált. 
Gian van Veen az Európa-bajnok, miután Van Gerwent és Humphriest is legyőzte Dortmundban
Gian van Veen az Európa-bajnok, miután Van Gerwent és Humphriest is legyőzte Dortmundban  Fotó: BERND THISSEN / DPA

A világbajnok közbeszólhat a gigászok csatájába?

Az nem kérdés, hogy Littler és Humphries a favoritja a tornának, de a walesi Gerwyn Price-t is érdemes kiemelni. A walesi exrögbijátékos a világranglistán is visszaküzdötte magát az első tízbe, pénteken pedig a német Max Hopp ellen kezd. Ha ezt sikerrel veszi Price, akkor két világbajnok csaphat össze, amennyiben Rob Cross is túljut az első fordulón. Az alsó ágon a második kiemelt a holland Wessel Nijman. A világranglistán 31. versenyző jó formában van, az utolsó öt Player Championship-fordulóból kettőt megnyert, míg a másik három versenyen is legalább a negyeddöntőbe bejutott. Ugyanakkor az ő menetelése nagy meglepetés lenne így is. 

A 600 ezer font összdíjazású tornán az első két körben hat-hat leget kell nyerni, majd a nyolcad- és negyeddöntőiben tízet, az elődöntőben és a fináléban pedig 11-et. Pénteken 32 mérkőzést fognak lebonyolítani a Nyugat-Angliában található Minehead városában, ahol mindössze 11 ezren élnek. A létesítményben valóságos meccsdömping lesz, miután egyszerre két táblán fognak menni az összecsapások. Magyarországon ezúttal is a Sport TV közvetíti az összes etapot. Mind a három nap lesz egy délutáni (13.30-as kezdés) és egy esti menet (20 órás kezdés), a finálét pedig vasárnap késő este rendezik. 

A teljes ágrajzot ide kattintva tekintheti meg!

Ezt követően pedig kevesebb mint három hetet kell várni a vb kezdetéig, december 11-étől az Alexandra Palace-t belakják a dartsosok, és köztük lesz Kovács Patrik is. Magyarország 2008 után képviseli magát a kibővített, már 128 versenyzőt számláló tornán.

A 2024-es Player Championship Finals döntője:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.