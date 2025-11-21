Jön a főpróba a vb előtt, ahol Littler és Humphries sem kiemelt

Jön az utolsó kiemelt torna a december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság előtt. A péntektől vasárnapig tartó Player Championship Finalsnek már Luke Littler vághat neki mint világelső. A sportág történetének legfiatalabb ranglistavezetője – 18 évesen – a múlt hétvégén a világranglista-második Luke Humphriest győzte le 16-11-re a Grand Slam of Darts fináléjában.

Luke Littler és Luke Humphries jelenleg a darts két kiemelkedő alakja Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Luke Littler és Luke Humphries nem kiemelt, nehéz sorsolás vár rájuk

A most hétvégi torna abból a szempontból különleges lesz, hogy itt induló 64 játékost nem a világranglistán elfoglalt helyezések szerint rangsorolják, hanem az idén lejátszott Player Championship fordulók szerint.

Így történhet meg, hogy a világranglistán tizedik Gerwyn Price az első kiemelt, miközben Luke Littler (36.) és Luke Humphries (58.) nem is kiemeltként várhatja a pénteki rajtot.

A tornán nem lesz ott a háromszoros holland világbajnok, Michael van Gerwen, aki az év első felében családi okok miatt több versenyt is kihagyott. MVG-n továbbra is meglátszik, hogy a válás miatt hosszabb időt hagyott ki, az októberi Európa-bajnokság elődöntőjében a 23 éves honfitársa, a pályafutása eddigi legjobb évét produkáló Gian van Veen, míg a Grand Slam of Darts nyolcaddöntőjében egy másik holland, Danny Noppert ejtette őt ki.

A sajátos rangsorolás miatt Littlernek, de főleg Humphriesnak nincs könnyű sorsolása. A két játékos tavaly a döntőben találkozott, akkor a 19. kiemelt Humphries nyert a nyolcadikként rangsorolt Littler ellen – így ez a trófea még hiányzik a 18 éves játékos gyűjteményéből.