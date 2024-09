A Patrióták Európáért képviselőcsoport kiáll a demokratikus Venezueláért

Győri Enikő fideszes EP-képviselő, a Patrióták Európáért képviselőcsoport tagja sajtóközleményében leszögezte:

A Venezuelában 25 éve regnáló kommunista rezsim teljesen tönkretette az addig virágzó országot. Hogy megtarthassák a hatalmat, súlyos választási csalásokat követtek el. A szocialisták ismét alaptalanul támadták Magyarországot, miszerint mi akadályozzuk a keményebb uniós fellépést. Miközben a valóság az, hogy ők nem szavaznak a kommunista rezsimmel szembeni kiállás mellett. Ma a jobboldalnak, a Patrióták Európáért és az Európai Reformerek és Konzervatívok képviselőcsoportnak sikerült álláspontját érvényesíteni a demokratikus Venezueláért.

Győri Enikő (Fotó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Győri Enikő a keddi plenáris vitán kijelentette:

Az ellenzéki jelölt, González Urrutia győzelmének elismerésével kényszeríthetjük rá Maduroékat, hogy tárgyalás útján elinduljon a békés átmenet, s a hatalmat, az Alkotmánnyal összhangban átvehesse Edmundo Gonzalez Urrutia, a választáson győztes ellenzéki vezető.

A magyar képviselő plenáris felszólalásában spanyolul üzent a venéz ellenzék jelen levő tagjainak:

„Mi, magyarok és a Patrióták Európáért képviselőcsoportjának tagjai mindig a szabadság és a demokrácia pártján állunk. Veletek vagyunk, venezuelai hazafiak!”

Háttér: A Maduro-rezsim tisztességtelenül befolyásolta a venéz választási rendszert, jelölteket tiltott el az indulástól, ellenzékieket börtönzött be, miközben még külföldön is üldözte menekült állampolgárait. A hatóságok a mai napig nem hozták nyilvánosságra szavazóköri jegyzőkönyveket. Az ellenzék mindeközben világos bizonyítékkal állt elő, hogy a tényleges győztes Edmundo Gonzalez Urrutiat, elsöprő fölénnyel. Az ellenzéki jelölt sok politikus honfitársához hasonlóan elhagyta az országot. A csalás ellen tüntetőket brutálisan verte le a hatalom, a megtorlás legalább 27 halálos áldozatot követelt, 192-en sérültek meg. Közel 2000 politikai fogoly van, köztük európaiak, akik közül 1673-at a választások után vettek őrizetbe. A rezsim még mindig legalább 60 kiskorút is fogva tart.