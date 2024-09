Merényletet terveztek Netanjahu ellen

Az izraeli zsidó üzletember különböző időszakokban Törökországban élt, ahol kapcsolatba került az iráni titkosszolgálattal. A Sin Bet belbiztonsági szolgálat és az izraeli rendőrség csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy biztonsági bűncselekmények gyanúja miatt a múlt hónapban letartóztatták.

Az irániak izraeli vezetők, köztük Benamin Netanjahu miniszterelnök, Joáv Galant védelmi miniszter, valamint Ron Bar, a Sin Bet vezetője és Naftali Bennet, volt izraeli miniszterelnök meggyilkolását próbálták megszervezni segítségével.

Kétszer Iránba is becsempészték Törökországból és szolgálataiért pénzt kapott. Csütörtökön vádat emeltek ellene. A letartóztatott idős férfi Törökországban üzleti és társadalmi kapcsolatokat ápolt török és iráni emberekkel, és áprilisban török állampolgárok közvetítésével találkozott egy Edi nevű iráni férfival üzleti tevékenységének fejlesztéséhez. Először a törökországi Zaugma városban Edi két küldöttével tárgyalt, valamint telefonbeszélgetést folytatott vele, mert maga Edi nem hagyhatta el Iránt. Májusban a gyanúsítottat autóval Iránba csempészték egy szárazföldi határátkelőn, ahol személyesen találkozott Edivel és egy másik, Hadzsia nevű férfival, aki az iráni biztonsági szervek képviselőjeként mutatkozott be.

Ott Irán számára különböző biztonsági feladatokra kérték Izraelben, pénz vagy fegyver átadására előre meghatározott pontokon, fényképezésre különféle zsúfolt helyeken, majd a képek elküldésére iráni ügynököknek, és olyan személyek megfenyegetésére, akiket Irán korábban beszervezett, de nem végezték el a kért feladatokat.

Mielőtt beleegyezett volna, az ügy végiggondolását kérte. Az elmúlt hónapban másodszor is bejuttatták Iránba egy teherautó vezetőfülkéjébe rejtve. Edinél más iráni hírszerzési tisztviselőkkel is találkozott, akik terrorista tevékenységet kértek tőle Izraelben, és izraeli vezetők elleni merényleteket. A gyilkosságokat az irániak szerint bosszúból, Iszmail Hanije júliusi, iráni földön történt megölése miatt kellett volna végrehajtani, mert azt Izraelnek tulajdonították. Az izraeli üzletember egymillió dollár előleget követelt, mielőtt bármit is tenne. Az irániak elutasították kérését, és azt ígérték, hogy majd felveszik vele a kapcsolatot. Ötezer eurót kapott Editől és az iráni hírszerzés képviselőitől a találkozókon való részvételéért távozása előtt.

A megbeszélésen az izraeli üzletember világossá tette az irániak számára, hogy a magas rangú tisztviselők elleni merényletek végrehajtása biztonsági őrizetük magas szintje miatt nem kivitelezhető, és ezért szóba kerültek további lehetőségek is, köztük Naftali Bennet vagy bizonyos izraeli polgármesterek meggyilkolása.

Az izraeli állampolgár a Sin Bet nyomozóinak bevallotta a neki tulajdonított bűncselekményeket, s ügyvédje hangsúlyozta, hogy kihallgatásán részletes vallomást tett, és együttműködött az izraeli hatóságokkal. Emellett olyan személyről van szó, aki korábban nagyban segítette Izrael biztonsági szolgálatait, s akinek gyermekei a biztonsági erőknél szolgálnak.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (B) és Herzi Halevi, az Izraeli Védelmi Erők vezérkari főnöke (J) követik az izraeli harci repülőgépek támadását (Fotó: AFP)