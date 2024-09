Tusk szerint nem kell félni a német katonáktól

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich RZGW we Wrocławiu wydało dyspozycję o zmniejszeniu wartości odpływów wody:

➡️ Ze zbiornika Nysa do Nysy Kłodzkiej do 300 m³/s od godz. 09:00

➡️ Ze zbiornika Otmuchów do Nysy Kłodzkiej do 250 m³/s od godz. 09:00