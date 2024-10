A Premier League mérkőzések összehozzák az ukrán szurkolókat

A hadiállapot miatti korlátozások enyhültek, így bár a légitámadások folyamatos fenyegetése mellett, de a szurkolók, például a Dinamo Kijev szurkolói rengeteg jegyet vettek, hogy élvezhessék a mérkőzéseket.

A háború ellenére, ez egy olyan dolog, amit az emberek közösen élvezhetnek

– mondta Vitalii Kozubra, miközben kilencéves fiával, Makarral a Dinamo Kijev és a Zorja Luhanszk mérkőzést nézték.

A háború miatt a Dinamónak a korábbi mérkőzéseit Hamburgban, Németországban kellett játszania, de a hazai bajnoki meccseket továbbra is Kijevben rendezik. A stadion a háború ellenére is a közösségi élet központjává vált, ahol a szurkolók békésen találkozhatnak,

elhagyva a rivális klubok és szurkolói csoportok közti konfliktusaikat.

A történelmi rivalizálások, amelyek korábban meghatározták az ukrán futballt, mára háttérbe szorultak. Az országban uralkodó feszült helyzet közepette a szurkolói csoportok vezetői, mint Dexter, hangsúlyozzák, milyen fontos most a rivalizálás csillapítása.

Szükségessé vált, mert egy közös ellenség ellen kellett egyesülnünk. Ezek a belső konfliktusok elvesztették jelentőségüket, amikor a rivális szurkolói csoportok tagjai ugyanabban a katonai egységben harcoltak együtt

– magyarázta.

Ukrajna futballhagyománya, amely a szovjet múltba nyúlik vissza, a nemzeti büszkeség forrása volt, és a politikai és pénzügyi válságok idején is fennmaradt. A 2006-os világbajnokság negyeddöntője és a 2012-es Európa-bajnokság közös rendezése is tovább erősítette ezt az érzést. A szurkolói csoportok, akik a 2013–14-es orosz befolyás elleni tüntetéseken is szervezetten vettek részt,

azóta is tevékenyen kiveszik a részüket, kezdve a katonai toborzás szervezésétől a technikai és logisztikai segítségnyújtásig.

