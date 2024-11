Elképesztő: Pressman azt bizonygatta, hogy nem politizál, majd megtámadta a kormányt + videó

– Amikor elküldtük a meghívókat erre az eseményre, még nem tudtuk, hogy kit választanak meg az Egyesült Államok következő elnökévé. Ma este a demokrácia ünneplésére hívtuk önöket, nem pedig egy adott jelölt győzelmének ünneplésére – kezdte beszédét David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete az amerikai elnökválasztást követően.

A választóknak egyértelmű választási lehetőségük volt az egymással versengő jelöltek között, akiknek rendkívül eltérő elképzeléseik voltak Amerikáról és Amerika szerepéről a világban. Mindkettőről élénk nyilvános vitát láthattunk

– tette hozzá a nagykövet, aki azt is kiemelte,

büszke arra, hogy az Egyesült Államok kormányának magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselőjeként nem politizál.

David Pressman nagy izgalmában elfelejthette, hogy az utóbbi években folyamatosan megpróbált nyomást gyakorolni a magyar belpolitikai szereplőkre és egyfajta helytartóként viselkedett, mintsem nagykövetként. Pressman ezután tovább bizonygatta, hogy ő nem politizál:

Az Amerikai Egyesült Államokat képviselem, nem pedig egy politikai pártot azon belül. És soha nem nyilatkozom a pártpolitikai kérdésekről, mert úgy gondoljuk, hogy külpolitikánkat, partneri és szövetségesi kiszámíthatóságunkat a nemzetbiztonsági politika pártoktól független megközelítése szolgálja a legjobban. Nem egy személyre, nem egy kormányra, hanem egy alkotmányra esküszünk, valami olyanra, ami sokkal nagyobb, mint bármely személy, bármely vezető, bármely párt.

Az amerikai nagykövet ezután rögtön politizálni kezdett és Orbán Viktort támadta, aki szerinte kártyajátékként tekintett az elnökválasztásra, tétként feltéve a magyar–amerikai kapcsolatokat. Pressman azért kritizálta, mert Orbán Viktor nyíltan kijelentette például, hogy Donald Trump győzelme hozhatja el a békét a világban. A diplomata ezután elővette a régi mantrát, és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is élesen bírálta, amiért a magyar kormány nem úgy üzletel, ahogy azt Pressmanék szeretnék.

Az amerikai nagykövet végül azt bizonygatta, hogy Donald Trump elnökségével semmi sem fog megváltozni a világban, amely hatással lenne a magyarokra.

Presmannek csomagolnia kell

Pressman frusztráltsága érthető, hiszen ahogy lapunk is beszámolt róla, hamarosan haza kell utaznia a hazájába. Az Egyesült Államok diplomáciai képviselete sajátos kettőséggel működik: egyrészt vannak a karrierdiplomaták, akiket szakmai alapon neveznek ki, míg a nagykövetek megbízatása jellemzően politikai alapon történik, bár léteznek karriernagykövetek is − avatta be lapunkat az amerikai diplomácia működésébe Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

A politikai kinevezettek esetén az a szokás alakult ki, hogy az új elnök beiktatásakor az egyes nagykövetek benyújtják a lemondásukat, lehetőséget adva neki arra, hogy a saját embereit ültesse a helyükre

− mondta a szakértő.

Az Amerikai Diplomáciai Akadémia elnöke, Ronald Neumann úgy fogalmazott korábban, hogy „a politikailag kinevezett nagyköveteket visszahívják, mert ők a leköszönő kormányzat képviselői”. 2017-ben Donald Trump azonnali lemondásra szólította fel az Obama-adminisztráció nagyköveteit, holott bizonyos egyéni szempontok (például gyermek iskolai félévének befejezése) alapján korábban előfordult, hogy hosszabbítást kaptak hivatali idejükhöz − mutatott rá Dornfeld László.

Valószínűleg most sem számíthatunk másra, sőt talán még inkább gyors személycserék fogják jellemezni a Trump-adminisztráció kezdeti időszakát

− fogalmazott a szakértő.

Ez azt jelenti, hogy David Pressman magyarországi amerikai nagykövetnek nagy valószínűséggel az elnöki beiktatás napjáig, 2025. január 20-ig be kell majd adnia a lemondását, ezen a napon pedig megszűnik a megbízatása − tette hozzá.

Borítókép: David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete (Fotó: AFP)