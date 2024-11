Donald Trump győzelme sokat jelent Európának és a térségnek

Jelenlegi állás szerint az elnökválasztást Donald Trump nyeri meg. Mindenféleképpen meg kell várni a végeredményt, de a csatatérállamokban Trump jobban áll, Észak- Karolinában biztos a győzelme – ezt válaszolta a Magyar Nemzet megkeresésére Baráth Gábor Gergely.

A történész szerint az is fontos, hogy a Republikánus Pártnak áll a zászló a szenátusban és a képviselőházban is, de itt is meg kell várni a végeredményeket. Kiemelten fontos, hogy melyik pártnak lesz többsége a kongresszus alsó- és felsőházában – tette hozzá.

Mint arról lapunk már több cikkben is beszámolt, a volt elnök győzelemre áll a keddi amerikai választáson. Orbán Viktor magyar kormányfő a közösségi oldalán pedig úgy fogalmazott:

Jó reggelt, Magyarország! Úton egy gyönyörű győzelem felé.

Donald Trump győzelme sokat jelentene Európának és a térségnek. Trump békepárti, az orosz–ukrán háborút szeretné lezárni, győzelmével közelebb kerülnénk a békéhez. A béke Európa számára sürgős, különösen gazdasági szempontból. Az elmúlt két és fél év elhibázott szankciós és energiapolitikája sokba került a kontinensnek

– nyilatkozta lapunknak a történész.

A szakértő hozzátette: Magyarország és az USA kapcsolatában, együttműködésében is pozitív változás állhat be.

A jelenlegi nyomás – aminek Magyarország ki van téve – megszűnhet. A két állam szövetségesi rendszerben működik együtt, ezért is lenne nagyon fontos, hogy a jelenlegi amerikai nyomás a budapesti nagykövetségen keresztül megszűnjön

– húzta alá Baráth Gábor Gergely.

A vajdasági származású szakértő kiemelte: a Nyugat-Balkán számára is előnyösebb lenne Trump győzelme. Az elmúlt négy évben a demokrata adminisztráció elhibázott politikát folytatott a térségben, különösen az elmúlt két évben. Trump elnök és a republikánus adminisztráció nyugalmat hozhat a Nyugat-Balkán számára. Első elnöki időszakában igyekezett elmozdítani a koszovói kérdést a holtpontról.

Ennek fényében, véleményem szerint, az esetleges második elnöki ciklusában folytatódna a megkezdett külpolitikai irány a térségben

– összegzett az elemző.