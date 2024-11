Drámai pusztítást végez a Bert vihar, ítéletidő söpör végig Nagy-Britannián, Írországon és Franciaországon

Ahogy arról lapunk már beszámolt a vihar következtében legalább egy ember meghalt, több tízezer háztartás maradt áram nélkül, és jelentős anyagi károk keletkeztek az ország infrastruktúrájában. A legnagyobb károkat Skócia és Észak-Anglia szenvedte el, ahol a heves hóesés miatt számos út és vasútvonal volt lezárva.

A National Highways ügynökség hóviharra és áttekinthetetlen körülményekre figyelmeztetett Yorkshire-ben és Északkelet-Angliában. A Met Office figyelmeztetései között szerepelt a vidéki közösségek elszigetelődésének veszélye is. A Newcastle repülőtéren a hóesés miatt több járatot is átirányítottak Belfastba és Edinburgh-ba.

A vasúti közlekedés is súlyosan érintett volt: a Scotrail jelentős járatritkításokat és késéseket jelentett be, míg az Avanti West Coast teljesen leállította a vonatok közlekedését Edinburgh és Carlisle között. Hasonló helyzet állt elő több más vasúttársaságnál is, a Northern Rail például számos járatát törölte a Lancaster és Barrow-in-Furness közötti vonalon tapasztalt áradások miatt.

Hampshire-ben egy 60 év körüli férfi életét vesztette, amikor egy fa a kocsijára dőlt az A34-es autópályán Winchester közelében. West Yorkshire megyében egy 34 éves férfi halt meg autóbalesetben Shipley-ben, bár a rendőrség még vizsgálja, hogy a viharhoz köthető-e a tragédia. Észak-Walesben,

Llanarmon Dyffryn Ceiriogban földcsuszamlás ért egy házat, ahonnan öt felnőttet és öt gyermeket kellett kimenteni.

#StormBert will bring further heavy rain and strong winds tomorrow, here is our overview 👇 pic.twitter.com/ZZUD0sNKs8 — Met Office (@metoffice) November 23, 2024

Írországban, különösen a nyugati parton, jelentős áradások alakultak ki, ami több helyen járhatatlanná tette az utakat. A Donegal megyei Killybegs városában a víz a parkoló autók tetejéig ért.

Írországban több mint 60 ezer, Nagy-Britanniában pedig közel 27 ezer háztartás maradt áram nélkül a vihar miatt.

A Bert vihar jelentős hatással volt a sporteseményekre is: több futballmeccset elhalasztottak vagy töröltek, többek között a Blackburn Rovers és a Portsmouth mérkőzését. A vihar okozta károk hatalmasak. A hatóságok folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, a sérültek mentésén.

A vihar gazdasági következményei is jelentősek lehetnek, a közlekedési és energiaellátási zavarok miatt. A Met Office további esőzésekre és szélviharokra figyelmeztet, a lakosságot óvatosságra intve. A vihar utóhatásai várhatóan még napokig érezhetők lesznek az érintett területeken.

Spanyolország

A Bert Spanyolországot is érinti. A legnagyobb veszélynek Galícia, Asztúria és a Kantábriai-part, valamint a Kanári-szigetek nyugati részei vannak kitéve. Heves széllökések, veszélyes hullámok és áradások is várhatók. A Kanári-szigetek nyugati részén (La Palma, La Gomera, El Hierro) villámlás és rekordmennyiségű csapadék várható. A Pireneusok legmagasabb csúcsain fagy is lehet. A délkeleti területeken is csökken a hőmérséklet.