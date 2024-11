A két pennsylvaniai kampánygyűlés után egy másik fontos billegő államban, Michiganben zárta le kampányát Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje – számol be róla a The New York Post amerikai napilap.

Ha holnap szavaznak, akkor megoldhatunk minden egyes problémát, amellyel országunknak szembe kell néznie, és új dicsőséges magasságokba vezethetjük Amerikát

– fogalmazott a volt elnök a Grand Rapidsben tartott rendezvény során.

Trump érzelmes hangon beszélt a kampány lezárásáról, de optimizmusát fejezte ki a választások kimenetelét illetően.

Ha megnyerjük Michigant, megnyerjük az egészet

– hangsúlyozta, utalva az állam kulcsfontosságú szerepére a választási küzdelemben.

A volt elnök ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén azonnal lépéseket tesz az autóipar fellendítésére, egyúttal arra buzdította Michigan polgárait, hogy mindenképpen menjenek el szavazni. Trump megerősítette ígéretét, miszerint ha győz az amerikai elnökválasztáson, véget vet az illegális migrációnak, megfékezi az inflációt és visszaállítja az amerikai álmot.

Együtt megkezdjük országunk történetének négy legnagyszerűbb évét, és beindítjuk a világon valaha látott legkiemelkedőbb gazdasági fellendülést

– mondta támogatóinak Donald Trump.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje a kampányzárón a Michigan állambeli Grand Rapidsben (Fotó: Getty Images via AFP)