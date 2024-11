Feszülten várják az ukránok az amerikai elnökválasztás eredményét

Az amerikai elnökválasztás alakulását Kijevben is aggódva figyelik, hiszen annak kimenetele kulcsfontosságú lehet a háborúban álló országnak. Mind a civilek, mind a katonák feszülten várják, ki költözhet be a Fehér Házba, ez ugyanis az orosz–ukrán háború kimenetelét is nagyban befolyásolhatja – mutat rá az Unian ukrán hírügynökség.

A frontvonalakon a helyzet egyre kritikusabb. Pokrovszk közelében az ukrán katonák folyamatos tüzérségi és dróntámadásoknak vannak kitéve. Vitalij Milovidov ukrán tiszt szerint olyan intenzív harcok folynak, amilyeneket még soha nem tapasztaltak, és kétséges, hogyan tudnák visszaszerezni az elvesztett pozíciókat.

Az amerikai elnökválasztás közeledtével Ukrajna számára létfontosságúvá vált Washington támogatásának fenntartása. A dróntámadások fokozódása az ukrán városok ellen egy újabb nehéz telet vetít előre. A béketerv kudarcot vallott az ukránok Kurszk elleni támadása után.

Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje azt ígéri, hogy 24 óra alatt befejezi a háborút. Ezzel szemben Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy az új amerikai elnök megerősítheti vagy gyengítheti Ukrajna támogatását, utóbbi esetben pedig Ukrajna további területeket veszíthet.

Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán haderő főparancsnoka szerint az ukrán erők keleten „az invázió kezdete óta az egyik legerősebb orosz offenzívával” néznek szembe.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)