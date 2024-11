Genderlobbi az iskolákban, transzneműek a női sportokban, migránsáradat – mit választanak az amerikaiak?

– Mennyire befolyásolja az amerikai elnökválasztási kampányt a woke? A genderideológia, a kritikus fajelmélet vagy a szélsőséges klímavédők mennyire jelennek meg a kampányban?

– A Demokrata Párt kampányát nagyobbrészt az identitáspolitikai témák határozzák meg, hiszen az elmúlt négy évben a Biden-adminisztráció olyan gyenge teljesítményt nyújtott, hogy azzal aligha házalhatnak. Még maga Kamala Harris – a jelenlegi alelnök! – is próbálja szavakban elhatárolni magát az elmúlt időszaktól, új kezdetet ígérve. Értelemszerű, hogy ilyenkor a kampányban inkább próbálnak olyan kérdéseket hangsúlyozni, amelyek a választók alapvető tulajdonságaira (például bőrszín, nem, származás, szexuális preferenciák) koncentrálnak, hiszen ezeknél biztosra veszik bizonyos csoportok támogatását. Fontosak emellett az olyan klasszikusan megosztó témák, ahol a frontvonalak évek vagy évtizedek óta ismertek, ilyen a klíma és az abortusz kérdése.

– Felmérések szerint jelentős különbség van a demokrata és republikánus szavazók véleménye között ezekben a témákban. Ugyanakkor sok kérdésben (például a transzmenű sportolók vagy a genderideológia iskolai terjedése ügyében) egyre többen értenek egyet – akár pártszimpátiától függetlenül. Előnyére válhat ez valamelyik oldalnak?

– Egyre jobban láthatóvá válnak a woke-őrület olyan vadhajtásai, amelyek már nem élveznek széles támogatottságot még a liberálisok között sem. A transzneműek kérdése egyre megosztóbbnak számít, még az LMBTQ-mozgalmon belül is egyre jobban el lehet határolni az LMB betűket [leszbikus, meleg, biszexuális] a TQ-tól [transz, queer]. Jó példa erre J. K. Rowling írónő, aki az első csoportot támogatja, míg a másodikat gyakran illeti erős kritikával, és koránt sincs ezzel egyedül.

Kamala Harris egy Pride felvonuláson. A Demokrata Párt nehéz helyzetbe került: saját radikálisaiknak kell megfelelnie a genderkérdésben, ám ezzel egyúttal elidegenítheti saját mérsékeltebb szavazóit (Fotó: Getty Images/AFP)

Még a demokraták között is nőtt például azok aránya, akik szerint a születéskor dől el valaki neme, ez pedig később nem változtatható meg.

A Demokrata Párt nehéz helyzetbe került: saját radikálisaiknak kell megfelelnie a genderkérdésben, ám ezzel egyúttal elidegenítheti saját mérsékeltebb szavazóit.

Ilyen lemorzsolódás volt például megfigyelhető a munkásosztályban, amely évtizedekig stabilan demokrata beállítottságú volt, ám identitáskérdésekben nagyrészt konzervatív. Mivel a demokraták felhagytak képviseletükkel, így tömegesen kezdték Trumpot támogatni.

– Trump és alelnökjelöltje, J. D. Vance is felszólalt már ilyen kérdésekben, emiatt Vance-t például populistának is bélyegezték. A szélsőséges woke-izmus elleni küzdelem hozhat nekik szavazatokat a bizonytalanoktól?

– Trumpék számára igen jól sikerült a kampány: miközben konkrét, az emberek mindennapi problémáira reagáló javaslatokkal álltak elő, addig ellenfeleik nem tudták őket összemosni a jobboldali szélsőségesekkel, pedig a teljes liberális médiagépezet ezen dolgozik 2016 óta. Míg a Demokrata Párt egyre inkább radikálissá válik, addig a republikánusok mérsékeltnek tudnak mutatkozni.

Ez véleményem szerint sok bizonytalan szavazót is képes megszólítani, akik két nagy problémával szembesültek Biden alatt: egyrészt a gazdasági nehézségekkel, másrészt azzal, hogy a woke életmódjukat és alapvető értékeiket vette támadás alá.

Trump mindkettőre gyógyírt ígér, ennek sikerességét mutatja a jelölt népszerűsége a munkásosztályban, ahogy arra már utaltam.

– Ugyanakkor, például az, hogy egyes republikánus vezetésű államokban szigorúan szabályozzák az abortuszt, nem ad-e lehetőséget Harriséknek, hogy ezzel a republikánusokat támadják?

– Az abortusz kérdésében a republikánusok hibáztak: annyira arra koncentráltak, hogy a kérdést alapvetően meghatározó Roe v. Wade legfelsőbb bírósági ítéletet hatályon kívül helyezzék, hogy nem foglalkoztak azzal, mi lesz utána. A demokraták ezt tudták sikeresen hecckampányra felhasználni, készülő országos abortusztilalommal riogatva a választókat, aminek következtében a 2022-es félidei választáson elég gyenge eredményt értek el a republikánusok. Mostanra azonban már el tudták ezt a vádat tolni maguktól. Jelöltjeik egyértelművé tették, hogy erről szó sincs: kezdettől fogva azt szerették volna, ha országos helyett helyi kérdésként kezelik a témát, minden tagállamnak lehetőséget biztosítva arra, hogy maga szabályozza azt az ottélők többségének akarata szerint. Úgy gondolom, ez kihúzta az abortusztéma méregfogát, nem tudnak már annyi szavazót mozgósítani ezzel a demokraták, mint 2022-ben tették.

– A mértéktelen bevándorlás hozománya, hogy elszabadult a bűnözés több nagyvárosban is. Már az úgy nevezett menedékvárosokban is kezdik felismerni, hogy az elfogadás jegyében nem szabad mindenkit befogadni? Mennyire rázza ez meg az összamerikai társadalmat?

– A migráció óriási terhet ró az amerikai társadalomra, nemcsak a bűnözés mértékének növekedésével, de például lakhatási válságot is előidézett. Ezzel Vance alelnökjelölt foglalkozott egy műsorban, ahol elmondta, hogy olyan mértékű az illegális bevándorlók beáramlása az Egyesült Államokba, hogy a társadalom egyszerűen képtelen lépést tartani vele. Így aztán kialakul a lakáshiány, sokan munkanélkülivé válnak. Az alelnök már nem tette hozzá, de mindez aztán a bűnözés mértékét is növelni fogja, ez pedig a rendvédelmi szervekre ró óriási terhet. A társadalmi hatások kapcsán fontos annak a percepciójával is foglalkozni.

A munkásosztály megélhetését, biztonságát befolyásolja a leginkább károsan a folyamat, miközben az elővárosi felsőközéposztály-beli liberálisok jóval kevesebbet éreznek meg a migráció negatív hatásaiból. Számukra inkább a pozitív hatások lesznek láthatóak (például olcsón foglalkoztatható spanyol ajkú bejárónő).

Össztársadalmi hatásról tehát aligha lehet jelenleg beszélni, de az biztos, hogy a társadalom nagyobb részét kedvezőtlenül érinti a mostani tömeges illegális bevándorlás.

– Alapvetően a woke melyik irányzata lehet az a téma, ami leginkább feltűnik a kampányban, ami leginkább befolyásolhatja a választók döntését?

– Úgy hiszem a woke hatalmas túlkapásai, az egyre radikálisabbá váló Demokrata Párt egyre több szavazót riaszt el attól, hogy Kamala Harrisre szavazzanak. Eközben Trump az eddig identitásalapon demokratákhoz húzó csoportoktól is tudott jelentős számú választót elhódítani, például a katolikus latinók és a fekete férfiak esetén.

Donald Trump az eddig identitásalapon demokratákhoz húzó csoportoktól is tudott jelentős számú választót elhódítani (Fotó: AFP)

Utóbbiaknál érdemes megjegyezni, hogy Harris csak fele annyit tud megszólítani közülük, mint korábban Barack Obama tette. A mostani választás jól mutatja, hogy azok a csoportlogikák, amelyek eddig meghatározták az amerikai elnökválasztást, egyre jobban felborulnak, aminek az oka elsősorban a demokraták hozzáállása a woke-őrülethez.

Borítókép: Egy drag queen olvas fel gyerekeknek az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)