Mik azok a csatatér államok és hogyan zajlik a szavazás?

Körülbelül 240 millió ember szavazhat az idei amerikai választásokon, de valószínűleg csak kis különbség dönti mjd el, hogy ki legyen a következő elnök. A 2024-es elnökválasztás megnyeréséhez 270 elektori szavazatra lesz szükség.

Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus elnökjelölt a Lee's Family Forum kampánygyűlésén a nevadai Hendersonban, 2024. október 31-én (Fotó: AFP/Ian Maule)

Azok a bizonyos csatatér államok

A szakértők úgy vélik, hogy az ún. csatatér államok megnyerése biztosíthatja a győztes jelöltnek a Fehér Ház kulcsát. Mindkét kampány tehát a bizonytalan szavazókat célozza meg ezekben az államokban.

A 2024-es elnökválasztáson az elemzések konszenzusa szerint hét, összesen 93 elektori szavazattal rendelkező csatatér állam létezik: Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona Észak-Karolina és Nevada.

A csatatér államok dinamikusan változnak. Az ifjabb George Bush kontra Al Gore választáson, amikor többször újraszámolták a szavazatokat ott Florida volt az egyik ilyen csatatérállam és azon az egy államon múlt, hogy ki lesz az elnök, mondta lapunknak Dr. Angi János, a Debreceni Egyetem történésze.

Ohio példáját hozta a szakértő, ahol egy 150 éves megfigyelés szerint republikánus elnök sosem nyert ha Ohio-t nem hozta, mutatott rá. Ohio is csatatérállam volt nagyon sokáig de most már nyilvánvaló republikánus többséggel bír, tette hozzá.

A szakértő arról beszélt, hogy a nagy áttörést Trump nyolc évvel ezelőtt azzal hozta, hogy az ún. rozsdaövezetekben néhány olyan államot is megnyert amely elsősorban az autóiparban, vagy az acéliparban dolgozó szakmunkásoknak köszönhetően korábban inkább demokrata többségű volt.

2021. június 10-én Detroitban, Michiganben. Az üzem harminc év óta az első új autó-összeszerelő üzem Detroitban (Fotó: Getty Images/AFP/Bill Pugliano)

Az a három északi állam, ami most is a hét csatatérállamból döntő tud majd lenni, az olyan klasszikus régi ipari állam mint Michigan Detroit-tal, ami az amerikai autóipar fellegvára, vagy éppen Pennsylvania ahol Pittsburgh központtal jelentős acélipari központok voltak. Ezeket 1988 óta mindig nyerték a demokraták csak nyolc évvel ezelőtt hozta el Trump nem utolsósorban azért, mert itt olyan kiábrándult szavazók voltak akik vagy elveszítették a munkájukat vagy éppen csökkentették a fizetésüket vagy a munkaidejüket.

– emlékeztetett Angi János.

A mostani hét csatatér államból kettő a Sziklás-hegység déli részén található Arizona és Nevada, ezek most inkább Trump szavazóbázisát erősítik. A keleti parti Georgia illetve észak-Karolina is inkább republikánusnak tartott államok. Nehéz jósolni, de Michiganre, Pennsylvaniára illetve Wisconsinra lehetne most azt mondani, hogy ez a három állam fog igazán dönteni, hangsúlyozta a szakértő.

Ha ebből a háromból talán egyet még el tud hozni Trump, akkor republikánus elnöke lesz 2025 januárjától az Egyesült Államoknak.

A közvéleménykutatások szerepe

A szakértő arról is beszélt lapunknak, hogy 1948-ban végzett a Gallup először politikai közvélemény-kutatást. Nehéz azonban olyan mintát találni amely valóban teljesen reprezentatív, a másik probléma pedig az, hogy az utóbbi húsz évben, még akkor is amikor a republikánusok nyertek, a közvélemény-kutatásokban (popular vote) mindig a demokraták voltak előrébb.

Az a kutatás azonban amit a pártok használnak, az a tracking poll, amely során naponta mérik fel a pártok egy kisebb mintán keresztül a támogatottságukat egy-egy körzetben. Ez mindig az előző öt napot veszi alapul, így jobban le lehet tapogatni a választói mozgásokat, a kisebb-nagyobb elmozdulásokat is, hangsúlyozta Angi János.

Fontos az is, hogy november 5-én nem csak elnököt és alelnököt választ Amerika, hanem 34 szövetségi államban szenátort, a teljes 435-tagú képviselőházat és ezen kívül nagyon sok helyen kormányzót, helyi szenátort, helyi képviselőt, polgármestert, halottkémet vagy éppen seriffet vagy bírót.

Éppen ezért az amerikai választókat az ottani közvélemény kutatások nem bizonytalaníthatják el, nehogy úgy érezhessék, hogy lefutott egy-egy választás, emiatt az utolsó egy hétben már nem is közölnek friss adatokat. Az exit poll pedig a sajtó és a közvélemény mielőbbi tájékoztatására szolgál, viszont az ottani négy időzóna miatt az urnazárások folyamatosan történnek és a keleti parti államok eredményei lesznek az elsők, mondta a szakértő.

Az exit poll számai meglehetősen pontosak, de ez inkább a pártok későbbi stratégiájában szokott fontos lenni, tette hozzá.

Kevesebb mint egy hét van hátra a választás napjáig, és Harris folytatja a kampányt a csatatér államokban (Fotó: Getty Images/AFP/Jon Cherry)

– Hogy a férfiak hogyan szavaztak, vagy a hispánok vagy a latinok a keresztények vagy éppen az ateisták vagy az izraeliták.

A szakértő példaként hozta, hogy minden amerikai választáson az utóbbi 30-40 évben a fehér férfiak többsége republikánus volt, még akkor is amikor a demokraták nagy győzelmet arattak.

Hogyan történik a szavazás

Az elnököt az államok, az 50 állam és a szövetségi főváros együtt választja és igazából nem az számít, hogy az össz-szavazatokban ki van előrébb hanem az, hogy ezen államok elektorainak többségét ki szerzi meg, mutatott rá a szakértő.

Kilátás a Fehér Házra Washington DC-ben (Fotó: NurPhoto/AFP Jakub Porzycki)

Annyi elektor jut egy államnak amennyi kongresszusi képviselője van. Kettő van a szenátusban és egytől ötvenkettőig pedig a lakosságszámnak (Kalifornia a legnépesebb állam) megfelelően a képviselőházban. A szövetségi főváros aminek nincs képviselete egyébként a kongresszusban az is szavaz a delegált három elektora révén. Ezek hús-vér emberek akik majd összegyűlnek és leadják a szavazataikat. Ezek értelemszerűen már kötött szavazatok, de érdekesség, hogy mindig voltak kiszavazások, viszont ez nem befolyásolta a választási eredményt.

– tette hozzá.