Mutatjuk, hogy kezd új életet Európa keresztény-kulturális ékköve

A ceremónia másnap, december 8-án, szentmise keretében folytatódik, melynek csúcspontja a főoltár felszentelése lesz. Az érsek szenteltvízzel hinti meg a híveket, majd az oltárt és az ambót is, hogy ezzel is jelképezze azok szakrális jelentőségét. Az oltárra helyezett relikviák közt olyan szentek emléke is helyet kap, akik szorosan kötődnek Párizs vallási életéhez. Ezt követően az oltárt szentelt olajjal kenik meg és tömjénáldozatot mutatnak be.