Rengeteg eltűnt személyt keresnek még az árvíz sújtotta spanyol régiókban + videó

Adataik nem biztos, hogy egyeznek a tragikus események során ténylegesen eltűnt személyek összlétszámával, mivel lehetnek olyan esetek is, amelyeket senki sem jelentett be. De hozzátették azt is, hogy a 89 fő között lehetnek olyanok is, akiket valójában már megtaláltak a mentőcsapatok, de még valamelyik halottasházban várnak az azonosításra.