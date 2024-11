Taylor Swift, Kamala Harris boszorkányai és Donald Trump fája – elnökválasztási lázban ég Amerika

Az amerikai elnökválasztási időszak nemcsak politikai aktivitást, hanem kreatív kifejezésmódok egész sorát is magával hozza a választók körében. Az amerikai emberekre egyébként is jellemző a túlfűtött fanatizmus, amit a közösségi média platformjai is dokumentálnak. A választási lelkesedés egyik legfeltűnőbb megnyilvánulása a házak és kertek dekorálása. Az amerikaiak gyakran túllépnek a hagyományos kampánytáblák keretein, és igazi műalkotásokat készítenek. Ez a család például, kihasználva a halloween adta lehetőségeket, kissé átalakította a dekorációját egy olyanra, ami Donald Trumpot támogatja.

Egyesek Donald Trump kampányának állítottak karácsonyfát a házukban.

Mások pedig boszorkánynak öltözve mentek ki egy temetőhöz, így kifejezve támogatásukat Kamala Harris és a demokraták felé.

Az online térben szintén akadnak kreatív megnyilvánulások. Egyre többen osztanak meg politikai tematikájú zeneszámokat és videókat a YouTube-on és a TikTokon, amelyek gyakran humor és kritika keverékével támogatják vagy bírálják a jelölteket. Ezek a tartalmak gyorsan elérhetnek másokat, és számos emberhez juttatják el az alkotók üzenetét. A leggyakrabban Taylor Swift ikonikus dalai csendülnek fel, hogy aztán a megfelelő pillanatban Donald Trumpot támogató dalszöveggel változtassák meg az eredetit.

Emlékezetes, Taylor Swift volt az első világsztárok egyike, aki nyíltan kifejezte támogatását Kamala Harrisnek. Ez a bejelentés valósággal megrengette a világot, a republikánus szavazók pedig azóta is folyamatosan megváltoztatják a világhírű énekes dalainak szövegét.

Egy másik trend is futótűzként terjed az interneten. Miután Joe Biden elnök kijelentette, hogy aki Trumpra szavaz, az hulladék, az emberek szemétzsákokat húztak magukra, és büszkén vállalták, hogy Trumpot támogatják.

Szintén közkedvelt trend lett Donald Trump ikonikus tánca, amelyet a volt elnök rendre bemutat a kampányeseményeken.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök, a republikánusok elnökjelöltje rengeteg trendet ihletett meg a közösségi oldalakon (Fotó: AFP)