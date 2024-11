Trump hosszú évek óta tartó konfliktust zárhat le

Koszovó és Szerbia hosszú évek óta tárgyal az Európai Unió közvetítésével, de ennek a dialógusnak a jövője jelenleg bizonytalan, és a helyzet stagnál. A szakértők hangsúlyozzák azt is, hogy a párbeszéd kulcsfontosságú megállapodásai az EU közvetítésével jöttek létre. Az egyik legnagyobb akadály viszont a politikai akarat hiánya, ami megnehezíti a megállapodások végrehajtását. Donald Trump győzelme Amerikában új lehetőségeket rejthet magában a tartós béke elérésében.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök (K), Avdullah Hoti (J) volt koszovói miniszterelnök és Alekszandar Vucsics (B) szerb elnök a washingtoni Fehér Ház ovális irodájában 2020. szeptember 4-én (Fotó: AFP)

Európa békéje miatt is fontos a balkáni stabilitás

Olivier Guérot, Franciaország pristinai nagykövete úgy véli, hogy a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok normalizálása jelentős kihívás, amely az európai biztonság szempontjából is fontos.

Különösen az ukrajnai háború és a Közel-Keleten zajló konfliktusok fényében kellene sürgetni, hogy a felek újra egy asztalhoz üljenek

– mondta Guérot. Emlékeztetett: a francia elnök számos alkalommal hangsúlyozta, hogy elvárja Pristina kormányától, hogy elküldje a Szerb Községek Közösségéről készült statútum tervezetét az alkotmánybíróságnak, ez azonban nem történt meg.

Petar Petkovics, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának igazgatója hangsúlyozta, hogy Belgrád nem mond le a párbeszédről, de szkeptikus annak mostani folytatásával kapcsolatban.

Jelenleg választási időszak zajlik Koszovóban, így nincs reális alap arra, hogy a dialógus újból elinduljon

– mondta. Szerinte Albin Kurti, Koszovó miniszterelnöke nem tud mit felajánlani választóinak, mivel a gazdaság válságban van, és a szerbellenes politika láthatóan eredményeket hoz számára.

Trump új esélyt jelent a békére

Koszovó kérdésének megoldása nagy részben a Fehér Ház új vezetésétől is függ. Három forgatókönyvet említenek: Trump és Amerika folytathatják az együttműködést az unióval, figyelmen kívül hagyhatják a párbeszédet, vagy közvetítőszerepet vállalhatnak. Ahogy a helyzet most áll, a jövőbeli intenzív diplomáciai erőfeszítések elengedhetetlenek a régió stabilitásához. Szerbiában sokat várnak az új amerikai elnöktől. Az ország több pontján is Donald Trump győzelmét ünneplő óriásplakátokat lehetett látni.

Trump győzelmét ünneplő kivetítő Szabadkán, Szerbiában (Fotó: Magyar Nemzet)

Alekszandar Vucsics szerb elnök pedig telefonon egyeztetett vele. Az államfő a Trumppal való beszélgetést követően az Instagramon úgy fogalmazott:

Hiszek egy erősebb partnerségben a Trump által vezetett Amerikai Egyesült Államokkal.

Mint arról a lapunk korábban már beszámolt, Koszovóban 2025 elején tartanak választásokat. Annak a voksolásnak az egyik legnagyobb kérdése, hogy Albin Kurti marad-e a pristinai vezetés élén. Kurti személye a folyamatos konfliktusokat jelenti, amit az elmúlt években láthattunk, de a mozgástere annyi, amennyit az amerikai adminisztráció enged neki – nyilatkozta még az amerikai választás előtt a lapunknak a szakértő.

Trump megválasztásával pozitív irányba történhet elmozdulás Koszovóban. Több megválaszolandó kérdés van, ilyen a Szerb Községek Közösségének megalakulása. Ez mind politikai akarattól függ, ami Trump elnök és a republikánus adminisztráció alatt valószínűleg meglesz

– hangsúlyozta Baráth Gábor Gergely.

Isa Mustafa volt koszovói miniszterelnök úgy véli, hogy Donald Trump újonnan megválasztott amerikai elnök meghatározó lesz Koszovó és Szerbia viszonyának rendezésében, és nem tűri el a folyamat elhúzódását – írja a Gazeta Expressre hivatkozva a Danas szerb napilap. Kiemelte:

Az előző Trump-adminisztrációnak az volt az ötlete, hogy olyan megállapodást kössön, amely elősegíti a gazdasági fejlődést, a foglalkoztatást és a szegénység csökkentését mindkét országban.

Úgy véli, hogy az új amerikai vezetés hatékonyabb lesz a Szerbia és Koszovó közötti problémák megoldásában.

