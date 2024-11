Ukrán elnök: a békét kívánjuk valamennyien

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta: az elmúlt ezer nap alatt Ukrajna egyszer sem árulta el a közös európai értékeket sőt nemzetközi partnereivel együtt sikerült megakadályoznia azt, hogy Oroszország elfoglalja, valamint azt, hogy elvegye egy nemzet szabadságát.

Kijelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnök még Észak-Koreával az oldalán is „kisebb”, mint az összefogott Európa. Európa képes elérni a céljait. Ha biztosítani tudja az európai értékek megőrzését, el tud jutni a békéhez is – hangoztatta.

Az ukrán elnök aláhúzta: minden egyes orosz csapás vagy fenyegetés esetében határozott fellépésre, határozott válaszokra van szükség. Folytatni kell azon törekvés megvalósítását, amely az orosz háborús képességek radikális csökkentésére irányul – mondta. Amíg a tankhajók üzemelnek, addig Putyin folytatni tudja a háborút – jelentette ki.

Tönkre kell tenni a szállítási láncokat, és szükség van a szigorú szankciókra is

– hangoztatta Zelenszkij, majd úgy fogalmazott: „nem szabad visszariadnunk attól, hogy még többet tegyünk”.

Putyin háborút akar nyerni.

Minél több időt hagyunk neki, annál jobbak lesznek számára a feltételek

– tette hozzá beszédében az ukrán elnök.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a plenáris ülésen azt mondta: az elmúlt ezer nap az összetartozás ezer napja olyan testvérekként és családként, amelynek közös jövője van.

Az orosz támadás nemcsak Ukrajnát érte, hanem a szabályokon alapú világrendet, az európai értékeket és életmódot. A demokrácia és a szabadság forog kockán – hangoztatta.

Az Európai Unió folytatja Ukrajna támogatását ma, holnap és minden nap, ameddig arra szükség van, ameddig a valódi béke be nem következik – tette hozzá az uniós parlament elnöke.

Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke a frakció szónokaként felszólalva hangsúlyozta: elítéli Oroszország katonai agresszióját, az erőszakot, amely – szavai szerint – nemcsak a nemzetközi jog alapján jelent súlyos sérelmet, hanem morális szempontból is igazolhatatlan.

Hangsúlyozta: a háború Magyarország szomszédságában zajlik, a konfliktus elmérgesedése kíméletlen következményekkel járna. Magyarország ezért nem vesz részt az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokban, és ellenzi azokat a javaslatokat, amelyek eszkalációhoz vezethetnek – húzta alá.

Fájdalmunkat fokozza, hogy egyre nagyobb számban vesznek oda a fronton kárpátaljai magyarok, az ukrajnai magyar kisebbség tagjai is

– fogalmazott.

Kiemelte: ahogy az Európai Unió egésze, úgy Magyarország is erején felül segíti Ukrajnát. Történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját hajtja és hajtotta végre.

Szavai szerint szembe kell nézni azzal, hogy az unió eddigi Ukrajna-stratégiája nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és nem hozta el a háború végét. Azon meggyőződésének adott hangot, hogy a háborús konfliktusban az életek mentése és a szenvedők megsegítése a legfontosabb.

Ehhez mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség

– hangoztatta Gál Kinga, majd hozzátette: Donald Trump amerikai elnökjelölt megválasztásával minden eddiginél jobb esély nyílik a diplomáciai megoldásra. Most mindenekelőtt a béketeremtésre kell összpontosítani – tette hozzá a fideszes politikus.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett üzenetében azt írta, hogy Oroszország „kegyetlen háborújának” ezredik napján Európa Ukrajna mellett áll. Európa Ukrajna mellett áll a háború minden egyes napján, most és a jövőben is – húzta alá.

Charles Michel, az EU-tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács hamarosan leköszönő elnöke üzenetében azt írta, hogy az Ukrajna elleni ezer nap agresszió, az ezer nap áldozat és szenvedés ezer nap bátorságot és elszántságot is jelent.

Támogatásunk töretlen, ameddig csak szükséges

– tette hozzá az Európai Tanács elnöke.

Josep Borrell, az Európai Unió mandátumának végéhez közeledő külügyi és biztonságpolitikai főképviselője bejegyzésében azt írta, ötéves megbízatása során egyik legjelentősebb feladata volt az európai támogatás mozgósítása Ukrajna számára. A támogatás fenntartására ösztönözve kiemelte: a történelem a tetteink és reakcióink alapján fog megítélni bennünket.

Az EU továbbra is Ukrajna mellett áll

– tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Kaja Kallas észt miniszterelnök – aki az uniós parlament támogatása esetén Borrell utódjaként az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője lesz – bejegyzésében azt emelte ki, hogy az ukránok minden nehézségben páratlan bátorságot és kitartást tanúsítanak. Európa Ukrajnának szánt támogatása megingathatatlan, „továbbra is segíteni fogunk Ukrajnának, ahogy jövőjének újjáépítésében is”.

Borítókép: Az EP képviselői hallgatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt (Fotó: AFP)