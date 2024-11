Vég nélküli ítéletidő Spanyolországban: Valencia után Katalóniában pusztít a vihar

Mazón i el seu Consell han demostrat que la gestió els queda gran. Tingues la ideologia que tingues, és evident que no han estat a l'altura. Si no dimiteixen després d'això, què més ha de passar perquè Mazón admeta que NO està preparat? El 9N no et quedes a casa!#MazónDimissió pic.twitter.com/lVbV09KFg6