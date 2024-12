A biztonsági erők több tagja meghalt, amikor őrizetbe akarták venni Aszad egyik katonai vezetőjét

A londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) szervezet jelentése szerint a biztonsági erők megpróbálták őrizetbe venni Aszad katonai igazságszolgáltatásának egyik volt igazgatóját a nyugat-szíriai Tartúsz tartományban. A katonatiszt a kegyetlenségéről ismert Szajdnaja börtönegyüttes egyik vezetője volt.

A börtönben embertelen körülmények között őrzött foglyok ezreit a Damaszkuszt december 8-án elfoglaló felkelők szabadították ki.

A művelet során a jelentések szerint az elfogást megakadályozni kívánó fiatal fegyveresek lesből tüzet nyitottak a biztonsági erőkre. Az OSDH szerint a műveletben három támadó is meghalt. Előzőleg az átmeneti kormány belügyminisztériuma figyelmeztetett, hogy Aszad hívei az ország destabilizálására törekszenek. Szerdán feldühödött alaviták – ehhez a síita közösséghez tartozott az Aszad-klán is – ezrei vonultak az utcákra több szíriai városban, így Damaszkuszban is tiltakozásul, amiért megrongálták az általuk szentként tisztelt Abu Abdullah al-Huszein el-Kusajbi sejk aleppói szentélyét – közölték szemtanúk és megfigyelő szervezetek.