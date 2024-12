„Az ukrán fél még a Biden-adminisztráció utasításait követi, háborús lázban égnek”

„Az amerikai választás után egyértelművé vált, hogy a nyugati világban fordulat állt be, Donald Trump január 20-i beiktatásával egy békepárti fordulat következik be. Donald Trump is egyértelművé tette, hogy a béke megteremtése, az orosz–ukrán háború lezárása legfőbb külpolitikai prioritása január 20-át követően. Így Orbán Viktornak a mozgástere bővült, egy egyértelműen olyan szereplőként, aki szóba áll az orosz, az ukrán és az amerikai féllel is” – tette hozzá Deák Dániel, és kiemelte: Kiemelkedő jelentősége van Orbán Viktornak a háború lezárása ügyében, egyfajta közvetítő, mentor szerep, javaslattevő szereplő. Ezért is érdekes látni, hogy most Zelenszkij elnök úr Orbán Viktornak az EU-elnökség vezetőjeként tett javaslatát a karácsonyi tűzszünetre vonatkozóan elutasította.

Úgy tűnik, hogy az ukrán fél még január 20-ig várni akar, és még a jelenlegi Biden-adminisztráció utasításait követik, ezt a háborúpárti álláspontot képviselik, és majd csak január 20-át követően, amikor új amerikai adminisztráció lép életbe, akkor akarnak váltani, akkor lesznek majd hajlandóak vélhetően a tűzszünetről és a béketárgyalásról beszélni, addig még háborús lázban égnek

– fogalmazott az elemző. Deák Dániel azt is megjegyezte:

Zelenszkijnek gyakorlatilag nem érdeke politikai szempontból, hogy most lezárja ezt a háborút, hiszen hogyha vége a háborúnak, akkor választást kell tartani Ukrajnában, a felmérések alapján pedig elveszítené ezt a választást. Gyakorlatilag Zelenszkijnek, amíg a háború tart, biztosíték arra, hogy az elnöki pozícióban marad.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnök (Fotó: AFP)