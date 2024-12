Drónrejtély az Egyesült Államokban: Túlfűtött reakció vagy valódi veszély?

A közelmúltban több ezer amerikai lakos jelentett megmagyarázhatatlan drónészleléseket az északkeleti államokban. A jelenség november közepén kezdődött Észak-New Jerseyben, és azóta több helyen, többek közt New Yorkban és Marylandben is észleltek hasonló objektumokat, az ügyben Trump is megszólalt.

A Biden-adminisztráció magas rangú tisztviselői, köztük az FBI, a Nemzeti Biztonsági Tanács (NSC), a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) és a Védelmi Minisztérium (DOD) képviselői egy sajtótájékoztatón igyekeztek csökkenteni az aggodalmat, egyesek a lakosság reakcióját kissé eltúlozottnak minősítették.

Bár a tisztviselők nem tagadták a jelenség valós voltát, és elismerték a nyomozás meglétét, az objektumok eredetéről kevés információt osztottak meg. Az FBI elmondta, hogy 5000 bejelentést kaptak november óta, de kevesebb, mint 100 eset indokolt további vizsgálatot.

A DHS tisztviselője elmondta, hogy bár a bejelentések száma magas, a valós dróntevékenység valószínűleg kisebb mértékű. A DOD hangsúlyozta, hogy nem találtak bizonyítékot külföldi szereplők bevonására. A DOD képviselője ugyanakkor elismerte, hogy korlátozottak amerikai területen folytatható nyomozási lehetőségek.

Az NSC tisztviselője egyetértett azzal, hogy nincs bizonyíték külföldi beavatkozásra, bűncselekményre, nemzetbiztonsági fenyegetésre vagy a közbiztonságot veszélyeztető tevékenységre.

A titokzatos drónok megjelenése azonban országos felháborodást váltott ki, és számos politikus követelt a hatóságoktól a magyarázatot. A kormányzat válasza azonban egyelőre homályos, ami tovább fokozza a nyilvánosság aggodalmát és a spekulációkat a jelenség hátteréről.

Borítókép: Drón repülés közben. (Fotó: AFP)