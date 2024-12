Irán szerint az Egyesült Államok és Izrael tervelte ki a szíriai elnök hatalmának megdöntését

Hamenei szerint Iránnak bizonyítékai is vannak arra, hogy a szíriai hatalomváltást főleg amerikai és izraeli parancsnoki központokban készítették elő. Elmondta azt is, hogy „egy Szíriával szomszédos ország” kormánya is „egyértelműen szerepet játszott”, és továbbra is ezt teszi, de a fő kitervelő az Egyesült Államok és Izrael volt. A szomszédos országot nem nevezte meg.