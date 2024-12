Ezeken a helyeken eltűnőben vannak a keresztények

A szíriai keresztények számíthatnak Magyarországra – írta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán. Jelezte: „államtitkárságukon az elmúlt hetekben és ezekben a napokban is kiemelten figyelik a szíriai fejleményeket, különösen a keresztények helyzetét. Tájékoztatása szerint most, a karácsonyi időszakban egyszerre kapnak aggasztó és reménykeltő híreket. Egyrészről az új damaszkuszi vezetés számos ígéretet tett a vallási kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban, és biztató gesztusokat tettek a keresztények felé is. Másrészről viszont keresztény partnereik iszlamista fenyegetésről, felgyújtott karácsonyfákról és megzavart ünnepekről számolnak be” – ismertette Azbej Tristan, hangsúlyozva: Magyarország kiáll a közel-keleti keresztények mellett, ezért a Hungary Helps program vészhelyzeti keretéből hatmillió forint azonnali humanitárius segélyt juttatnak el a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a Szír Melkita Egyháznak. Ezenfelül mintegy húszmillió forinttal támogatják a Szír Ortodox Egyház libanoni menekültellátási tevékenységét is – tette hozzá.