Ki volt a felrobbantott orosz tábornok?

Az orosz Nukleáris, Biológiai és Vegyvédelmi Erők (NBC) vezetője volt Igor Kirillov altábornagy, aki ellen ma reggel követtek el robbantásos merényletet Moszkvában. Miután a Kosztromai Felsőfokú Katonai Vegyvédelmi Parancsnoki Iskolában megszerezte képesítését, szakmai pályafutása során végig a veszélyes anyagokkal kapcsolatos területeken tevékenykedett, többek között a Sugárzás-, Vegyi és Biológiai Védelmi Csapatok Főigazgatóságán – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Az 54 éves Igor Kirillov 2017 óta töltötte be a vegyvédelmi erők parancsnoki pozícióját. Jelentős szerepe volt a TOS–2 „Tosocska” nehéz lángszórórendszer fejlesztésében és hadrendbe állításában. Emellett 2020 februárjában Kirillov vezetésével fejlesztették ki a koronavírus RNS-ének kimutatására szolgáló PCR-tesztkészletet – írja az RTVI orosz hírportál.

Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) hétfőn távollétében vádat emelt Kirillov ellen, amiért állítólag tiltott vegyi fegyvereket vetett be Ukrajna területén közel ötezer alkalommal. Több nyugati ország, köztük Nagy-Britannia és Kanada is szankciókat vezetett be az altábornagy ellen az ukrajnai háborúban betöltött szerepe miatt.

Mint arról beszámoltunk, Kirillov halálát egy robogóba rejtett pokolgép okozta, amely akkor robbant fel, amikor az altábornagy kilépett egy lakóépületből. A detonáció olyan erős volt, hogy az épület burkolata megrepedt, az alsó három szinten pedig kitörtek az ablakok. A merényletben Kirillov asszisztense is életét vesztette.

Az ügyben Oroszország legfőbb nyomozó hatósága, az Orosz Nyomozó Bizottság indított vizsgálatot, amelyet a moszkvai ügyészség is figyelemmel kísér.

Borítókép: Nyomozók gyülekeznek a robbanás helyszínén (Fotó: AFP)