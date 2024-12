Manfred Weber hadjáratot indított a magyar miniszterelnök ellen

Hozzátette, Weber szerint Orbán Viktor mellett más ellenségei is vannak Európának, köztük Marine Le Pen – az EPP elnökének viszont úgy tűnik, nem tűnt fel, hogy a Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés a legnagyobb politikai erőnek számít. Markov egyúttal hangsúlyozta, míg Orbán Viktor 1988 óta jelen van a magyar politikában, addig Webernek nincs politikai múltja. A magyar miniszterelnök politikai eredményei között említette a Fidesz megalapítását, Magyarország NATO-csatlakozását, valamint hogy 2022-ben már ötödik alkalommal került az ország élére.

„Soros Európája” retteg Orbán Viktortól

De vajon miért tartja Manfred Weber a magyar miniszterelnököt ennyire veszélyesnek Európa számára? Markov szerint „Sorosék Európája számára” vált veszélyessé, miután az EPP-ből kilépett, majd megalapította a Patrióták Európáért pártcsoportot. A szövetség végül az egyik legerősebb politikai erővé vált: alapítói voltak még az osztrák Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke, valamint a cseh Andrej Babis, az ANO 2011 párt vezetője. Azóta pedig csak bővült a lista, az európai jobboldal nagyjai a Patrióták Európáért mellett tették le voksukat: Le Pen, Geert Wilders, Santiago Abascal, Matteo Salvini, Tom Van Grieken és André Ventura.

Az EPP vezetője viszont itt még mindig nem állt meg. Ugyanebben a beszédében azt mondta, Orbán Viktor elszigetelt, és a miniszterelnök miatt nem jönnek Magyarországra a politikusok. Markov azonban helyretette Webert:

Weber ostoba kijelentése után az Európai Tanács összes tagja Budapestre özönlött

– idézte fel a novemberben Budapesten megrendezett uniós csúcstalálkozót. Kiemelte azt is, Donald Trump, az Egyesült Államok leendő elnöke idén két alkalommal is fogadta floridai rezidenciáján a magyar miniszterelnököt. Markov emlékeztetett a miniszterelnök békemissziójára is, amelynek keretében júliusban Pekingben tárgyalt Hszi Csin-ping kínai elnökkel (aki májusban hivatalos látogatásra érkezett Budapestre), valamint Moszkvában egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Markov szerint az is szúrja Weber szemét, hogy a CPAC konzervatív konferenciát már harmadjára rendezték meg Budapesten. A többnapos eseményre sorra érkeztek a világ jobboldali elitjének tagjai.

Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt pedig tovább bővült Magyarország külpolitikai palettája, a kormány egyre szorosabb kapcsolatokat ápol a keleti országokkal is. Magyarország tagja a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ), jó viszonyban van Recep Tayyip Erdogan török elnökkel

– sorolta az egykori alkotmánybíró. Hozzátette: Ferenc pápával szintén jó a kormányfő viszonya. És Markov szerint még mindig nincs vége a sornak, a volt alkotmánybíró arra számít, jövőre tovább fog erősödni az európai jobboldal, különösen a szövetségi választásokra készülő Németországban, valamint a parlamenti választásokra készülő Franciaországban.

Weber bukott stratégiája: Magyar Péter

Manfred Weber kapcsán a másik érdekes kérdés, hogy miért állt be Magyar Péter mögé. Markov úgy látja, azért fogadta az EPP vezetője kegyeibe a Tisza Párt elnökét, mert a hazai és a külföldi média egy része „Orbán Viktor legyőzőjét” látta benne. Felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy Magyar Péter megjelenésével az ellenzéken belül puccs történt, ugyanis felszámolta a többi pártot. Markov a Tisza Párt vezetőjét a bolgár Kiril Petkovhoz hasonlította. „Jóképű fiú, szereti a nőket és a bulikat, de látható, hogy a politikához nem ért” – fogalmazott, hozzátéve, nem tett jót neki, hogy Weber Brüsszel embereként legitimálta.

Az EU-csúcs után Szófiába vezet Orbán Viktor útja

Rumen Radev bolgár köztársasági elnök sajtótitkársága jelentette be, hogy december 20-án Szófiába érkezik Orbán Viktor miniszterelnök. A hírek szerint a kormányfőt a bolgár elnök, valamint Bojko Boriszov, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt elnöke is fogadja. Várhatóan a bolgár–magyar kétoldalú kapcsolatok elmélyítése mellett uniós ügyekről és biztonságról is szó lesz. A találkozót követően Rumen Radev és Orbán Viktor sajtónyilatkozatot ad. Bojko Boriszov szintén várja a találkozót, közösségi oldalán „régi jó barátjának” nevezte a miniszterelnököt. Orbán Viktor legutóbb 2018 februárjában járt Bulgáriában, amikor Boriszov még miniszterelnök volt, előtte pedig 2016-ban érkezett a balkáni országba.

Borítókép: Manfred Weber, a jobbközép Európai Néppárt (EPP) elnöke részt vesz a biztosok testületének és programjának bemutatásán az Európai Parlamentben Strasbourgban 2024. november 27-én (Fotó: AFP/Grederick Flotin)