Oroszország hatalmas támadást indított

December 22-én éjjel Oroszország több mint száz drónnal támadta Ukrajnát, elsősorban a déli és keleti területeket célozva meg. Az ukrán légierő jelentése szerint a támadás több hullámban érkezett, a drónok különböző típusúak voltak, köztük a jól ismert Sahed drónokkal is. A védelmi erők jelentős sikert értek el: 52 ellenséges drónt sikerült megsemmisíteniük. További 44 drón eltűnt a radarokról, egy pedig Belarusz irányába repült.

A támadás hat ukrán megyében (Herszon, Mikolajiv, Csernyiv, Szumi, Zsitomir és Kijev) okozott károkat. Sérültek lakóépületek, magánvállalkozások és infrastrukturális létesítmények, de halálos áldozatot nem jelentettek.

A helyi hatóságok segélyt nyújtanak a károsultaknak, a támadás ugyanis jelentős anyagi károkat okozott.

Ez a dróntámadás egy sor hasonló akció része, amelynek célja Ukrajna katonai és civil infrastruktúrájának meggyengítése.

Légiriadó

December 22-én, reggel 8.20-kor légiriadó riasztott hat ukrán régiót, köztük a fővárost is. Az ukrán légierő 8.22-kor figyelmeztetett a ballisztikus rakétatámadás veszélyére is északkeleti irányból. A riadót tíz percen belül több régióban is feloldották. 8.34-kor a légierő bejelentette, hogy a ballisztikus rakétatámadás veszélye megszűnt, és az ukrán légtér tiszta.

Borítókép: Dróntámadás következtében kiégett épület (Fotó: AFP)