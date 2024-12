Saját társaikat ölték meg a migránsok egy Spanyolországba tartó hajón + videó

Hét illegális bevándorlót vett őrizetbe a spanyol csendőrség az egyik tenerifei befogadóállomáson. Azzal gyanúsítják őket, hogy meggyilkoltak négy migránst a maffia egyik túlzsúfolt hajóján, amely november 3-án ért célba El Hierro szigetén, 207 fővel a fedélzetén. A hatóságok szerint az elfogott személyek voltak a hajó kinevezett irányítói, akik a rend fenntartásáért is feleltek a napokig tartó, életveszélyes, nyílt vízi út során.

#OperacionesGC

Detenidos 7 patrones de cayuco que presuntamente asesinaron a 4 personas 2 días antes de alcanzar las costas canarias

Estaban alojados en el dispositivo de emergencia humanitaria de Las Raíces, en la isla de Tenerifehttps://t.co/YPiHBlTsgd pic.twitter.com/2EuywuZ7Al — Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2024

A nyomozás a hajó utasainak beszámolói alapján kezdődött meg, nem sokkal azután, hogy célba értek, és a tenerifei Las Raíces befogadóközpontban helyezték el őket. Egyik társukat, akinek vélhetően késszúrás okozta mély mellkasi sérülése volt, azonnal kórházba kellett szállítani és megműteni, majd később az ő és társai kihallgatása nyomán rekonstruálták az eseményeket.

A csendőrség tájékoztatása szerint a hajó Gambiából indult útnak, majd Szenegálban vett fel további utasokat. A tengeren töltött harmadik napon azonban három irányító úgy döntött, hogy megtorlást alkalmaz néhány emberrel szemben. Ennek oka egy zavart elmeállapotú utas volt, akit megviselt a hosszú és nehéz utazás. A férfi pánikba esett, miután elvesztette a tájékozódási képességét. A hajót irányító migránsok pedig őt tették felelőssé az út során fellépő nehézségekért. Végül fenyegetésül őt, valamint védelmezőit is brutálisan bántalmazták. A csendőrség szerint a kegyetlen verések után négy főt meg is gyilkoltak, hogy a többi utasban félelmet keltsenek.

Három áldozat személyazonosságát már sikerült megállapítani, és a hatóságok értesítették családtagjaikat is. Egy negyedik bevándorló azonosítása azonban még folyamatban van, és a nyomozók igyekeznek megtalálni az ő hozzátartozóit is. A spanyol csendőrségnek egy, az afrikai térségben állomásozó spanyol tiszt, valamint a szenegáli hatóságok is segítettek a vizsgálatok lefolytatásában.

Borítókép: Tömegével érkeznek az illegális migránsok Spanyolországba (Fotó: AFP)