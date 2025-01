Brit katonák Ukrajnában?

Kiir Starmer brit miniszterelnök Kijevbe látogatott. A látogatás során egy „századnyi partnerségi megállapodást” írtak alá Ukrajna és Nagy-Britannia között. A megállapodás kiterjed a védelemre, az energiára, a kereskedelemre, a migrációra és a tudományra.

A brit kormány közleménye szerint a megállapodás fontos lépés Ukrajna hosszú távú biztonságának garantálásában a háború miatt, és azt jelzi, hogy Nagy-Britannia a következő száz évben is Kijev oldalán áll. Zelenszkij ukrán elnök a megállapodás aláírása után történelminek nevezte a napot, kiemelve az Ukrajna és Nagy-Britannia közötti eddig példátlanul szoros kapcsolatot.

A megállapodás egy nyilvános és egy titkos részt tartalmaz.

A nyilvános rész keretezi a partnerséget, míg a titkos rész, egy tizennyolc oldalas deklaráció, részletesen taglalja a jövőbeli együttműködést. Ez utóbbi tartalmazza a brit katonai segítség 2030-ig évi legalább hárommilliárd fontra történő emelését, a közös haditengerészeti erők létrehozását, a katonai bázisok és raktárak létesítésének lehetőségét Ukrajnában, valamint a közös védelmi vállalkozások létrehozását.

A deklaráció emellett támogatja Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseit, és kölcsönös katonai és gazdasági segítséget ígér támadás esetén.

A dokumentum a migráció és az energiaszektor együttműködéséről is rendelkezik, beleértve a nukleáris üzemanyag szállítását. A megállapodás a védelmi képességek fejlesztésére is kiterjed. A megállapodás arra is utal, hogy Nagy-Britannia felkészülhet ukrajnai békefenntartó erők telepítésére.

Borítókép: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)