Négy rendőrt lőttek meg egymás után, akik egy segélyhívásra érkeztek

A megdöbbentő eset szerda este történt, amikor a rendőrök egy San Antonió-i lakásból hívást kaptak valakitől, hogy családtagja bajban van, és azonnali segítségre van szüksége – közölték a hatóságok.

WATCH LIVE: 4 SAPD officers shot at Stone Oak apartment complex, police say https://t.co/8HjTLg4zte — KSAT 12 (@ksatnews) January 23, 2025

Azonban amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, Bill McManus, San Antonio rendőrfőnöke szerint egymás után lőtték meg őket, írja az ABC News.

Az elsőként reagáló rendőrt lábon lőtték, majd a második rendőrt is nem sokkal később – közölte a rendőrség. Ezt követően egy harmadik reagáló rendőr is érkezett a helyszínre, akit szintén meglőttek, majd az utolsó rendőr is megérkezett, akit a teste felső részén talált el egy golyó – erősítette meg a rendőrség.

Mind a négy rendőrt azonnal kórházba szállították, ahol nem életveszélyes sérülésekkel kezelik őket – közölték a hatóságok.

A gyanúsítottat – egy negyvenes éveiben járó férfit – nem sikerült még azonosítani.