Orosz mesterlövészek elárulták, hogyan semmisítik meg az ellenséget + videó

Az orosz–ukrán háború északi frontján harcoló mesterlövészek titokban különösen fontos ukrán célpontokat és ellenséges embereket semmisítenek meg, támogatva az orosz lövészeket és a harckocsis katonák munkáját a Kurszki terület határvidékén. Az orosz mesterlövészek párban, egymást fedezve dolgoznak. A katonák különös figyelmet fordítanak a helyzetre és a lövés álcázására. Ehhez hőkamerás köpenyeket és zárt típusú torkolatfékeket használnak, amelyek eloszlatják a lövés hangját és tompítják a villanást. Az orosz lövészek elismerik, hogy a munka legnehezebb része a várakozás, amikor a célpontra órákig vagy akár napokig kell várni.

A mesterlövészek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az orosz–ukrán háborúban: dolgozhatnak szabadvadászként, felderítőként vagy megfigyelőként is, és akár az ellenséges páncélozott járművek előrenyomulását is megállíthatják, mivel rejtve dolgoznak.

Borítókép: Az orosz–ukrán háború meghatározó szereplői a mesterlövészek (Fotó: AFP)