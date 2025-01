Tűz Los Angelesben: Hunter Biden milliókat érő képei is odavesztek

Megsemmisülhetett Hunter Biden közel kétszáz műalkotása a Los Angeles környékén pusztító erdőtüzek következtében – számol be róla egy forrásra hivatkozva a New York Post amerikai napilap. A több millió dollár értékűre becsült gyűjtemény Kevin Morris Pacific Palisades-i otthona közelében egy raktárban volt. Morris cáfolta a New York Post állításait, „újabb valótlan történetnek” nevezve azokat.

Morris, aki egy jogászprofesszor szerint Hunter Biden „bizalmasa, cukrosbácsija, üzlettársa, pitbullja és ügyvédje” egy impozáns, öt hálószobás házban él, amely szerencsésen átvészelte a tűzvészt.

Mint arról korábban beszámoltunk, James Comer, az amerikai képviselőház felügyeleti bizottságának vezetője által közzétett információkból kiderül, Morris 2019-ben, Joe Biden akkori elnökjelölt egy kampányrendezvényén találkozott Hunter Bidennel Los Angelesben. Nem sokkal később Morris, aki Joe Biden kampányának egyik támogatója volt, Hunter Biden lakására is meghívást kapott.

A látogatás után hogy hogy nem, Morris mintegy ötmillió dollárt adott kölcsön az ifjabb Bidennek, hogy az kifizethesse az adótartozását, és ezzel is védje az idősebb Bident a politikai felelősségtől.

Morris tartotta anyagilag a víz színén Biden elnök fiát, bejáratos volt az elnökhöz a Fehér Házba és beszélt Biden elnökkel

– hívta fel a figyelmet Comer.

Hunter Biden jövedelmező hobbija körül korábban bizonyos kétségek merültek fel, a képviselőház meg is hallgatta Georges Bergès-t, azt a New York-i galériatulajdonost, aki az ifjabb Bident képviselte az ügyletek során.

A meghallgatáson Bergès megosztotta a konzervatív politikusokkal, hogy a Fehér Ház korábbi állításai ellenére Hunter Biden ismerte az alkotásait megvásárló embereket. A vásárlók többsége nem mellesleg a Demokrata Párt bőkezű adományozói is egyben – számolt be róla a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az egyik ilyen Elizabeth Hirsh Naftali, aki 2021 februárjában 42 ezer dollárt, majd 2022 decemberében 52 ezer dollárt fizetett egy másik műalkotásért. Az első és a második vásárlás között nevezték ki az Egyesült Államok külföldi örökségének megőrzésével foglalkozó bizottságába. Eközben pedig Naftali többször is járt a Fehér Házban.

A festményügy persze eltörpül Hunter Biden egyéb korrupciós ügylete körül. Mint a felügyeleti bizottság vizsgálata felfedte, az ifjabbik Biden apja alelnöki ciklusa idején gyakorlatilag áruba bocsátotta az apja befolyását, amellyel több korrupcióval vádolt külföldi üzletember élt is. Ilyen volt például a román Gabriel Popoviciu, vagy az ukrán Burisma energetikai cég vezetője, aki egymillió dolláros fizetésért ültette be Hunter Bident a cég felügyelőbizottságába. Ezekből és egyéb ügyletekből dollármilliók érkeztek a Biden család tagjainak bankszámláira.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden (Fotó: AFP)