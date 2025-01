Újabb részletet tárt fel az FBI a New Orleans-i terrortámadásról

További részleteket közölt a FBI a New Orleans-i terrortámadásról – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat. A szövetségi nyomozóiroda továbbra is úgy véli, hogy a támadó, Samszúd din Dzsabbar egyedül cselekedett, azonban nyomoznak az esetleges belföldi vagy külföldi kapcsolatai után. Mint arról beszámoltunk, a támadás során 14 ember vesztette életét, és többtucatnyian megsérültek.

A nyomozás során kiderült, hogy Dzsabbar 2023 októberében és novemberében legalább kétszer járt New Orleansban, ahol okosszemüveggel készített felvételeket a Bourbon Streetről. Az FBI vizsgálja, hogy ezek az utazások összefüggésben állhattak-e a későbbi támadással.

Dzsabbar emellett két külföldi utazást tett. 2023 nyarán, június 22. és július 3. között Egyiptomban, Kairóban járt, majd július 10-én a kanadai Ontarióba utazott, ahonnan néhány nap múlva tért vissza az Egyesült Államokba. Emellett nemrégiben a floridai Tampában is megfordult – tájékoztatott Lyonel Myrthil, az FBI New Orleans-i kirendeltségének különleges ügynöke.