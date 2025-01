Veszélyben a közbiztonság, sorra követik el a bűncselekményeket a migránsok

Lassan nem múlik el nap bevándorlók által elkövetett bűncselekmények nélkül Spanyolországban. A dél-európai ország rendőrsége múlt héten őrizetbe vett egy már büntetett előéletű marokkói férfit, aki Mallorcán tartott fogva lakásában egy nőt és szexuálisan molesztálta. A La Gaceta azt írja, hogy egy szemtanú jelentette fel, miután látta, hogy a nyílt utcán bántalmazza áldozatát, a rendőrök ezután vonultak ki a lakásához, ahol meg is hallották a nő segélykiáltását. Mielőtt az ügynökök bejutottak volna az ajtón, az elkövető az erkélyen keresztül elszökött, de üldözőbe vették és végül el tudták fogni. Kiderült róla, hogy korábban már szexuális erőszak és lopás miatt is bíróság elé állították.

Múlt csütörtökön egy másik, pakisztáni származású bevándorlót vettek őrizetbe, aki Barcelonában a nyílt utcán késelte meg egyik honfitársát, aki olyan súlyosan megsérült, hogy már nem tudták megmenteni az életét. A katalán rendőrség, a Mossos tájékoztatása szerint a gyilkos maga ment be az őrsre, hogy feladja magát.

Un detenido tras la muerte violenta de un hombre en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona https://t.co/Pkv4XstNho — ABC.es (@abc_es) January 4, 2025

A nemzeti rendőrség eközben felszámolt egy latin-amerikai bevándorlókból álló bűnszervezetet is, amely nőket kényszerített prostitúcióra Madridban, illetve a szomszédos Fuenlabradában. Tizenkét személyt vettek őrizetbe, akik embertelenül bántak áldozataikkal, akiket folyamatos felügyelet alatt tartottak. Vallomásaikból kiderült, hogy korlátozták az étkezésüket, hogy megfeleljenek a klienseknek készített reklámfotók kritériumainak, továbbá még menstruációjuk idején is dolgoztatták őket, amit különböző módszerekkel próbáltak elrejteni a fizető vendégek elől. Emellett akaratuk ellenére drogfogyasztásra is kényszerítették őket.

A kanári-szigeteki Puerto Ricóban eközben egy marokkói származású férfiakból álló, hétfős csoport vert eszméletlenre egy bártulajdonost azzal a céllal, hogy ellopják a napi bevételét. Őket azóta sem sikerült megtalálni, de a rendőrség azt gyanítja, hogy ez a csoport az, amelyik több turista kifosztásáért is felelős Gran Canarián.

Siete magrebíes propinan una paliza y dejan inconsciente a un empresario en el sur de Gran Canaria para robarlehttps://t.co/4cG5K9dIIW — LA GACETA (@gaceta_es) January 5, 2025

A hatóságok hétfőn hozták nyilvánosságra azt az információt, miszerint január 1-jén Baszkföld egyik településén, Onatén is történt egy súlyos támadás, amelyet egy szubszaharai származású migráns követett el. A férfi megkéselt öt embert az egyik bár közelében, köztük négy férfit és egy nőt. Az egyikük olyan súlyosan megsérült, hogy életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. A szemtanúk beszámolói alapján annyit lehet tudni, hogy az afrikai férfi vitatkozott valamin a csapattal, de hogy mi vezetett el odáig, hogy kis híján meggyilkolja őket, azt nem tudni. A történtek után megpróbált elmenekülni, de a rendőrség elkapta, majd kiderült, hogy eleve körözés alatt állt, úgyhogy azonnal előzetes letartóztatásba helyezték.

Detenido un subsahariano que ya tenía una orden de arresto por apuñalar a cinco jóvenes en Oñate (Guipúzcoa)https://t.co/RRZShGqjnG — LA GACETA (@gaceta_es) January 5, 2025

Onate lakóit aggasztják a történtek. A sajtónak többen arról beszéltek, hogy ijesztően romlik a közbiztonság nemcsak náluk, hanem egész Baszkföldön, különösen azóta, hogy rengeteg illegális bevándorlót fogadnak be a központi szocialista kormány utasítására.

Az év első napján történt támadás egy két évvel ezelőtt, San Sebastiánban történt, egy fiatal fiú halálával végződő késelésre emlékezteti őket, amely után ígéretet kaptak arra a regionális vezetőktől, hogy megerősítik a biztonsági intézkedéseket, ez azonban azóta sem történt meg.

Borítókép: Tömegével érkeznek az illegális migránsok Európába (Fotó: AFP)