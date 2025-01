Zelenszkij ezúttal Lengyelországban házalt, mutatjuk, mit követelt

Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Varsóban találkozott egy sor kulcsfontosságú nemzetközi és kétoldalú kérdés megvitatására. A találkozó fókuszában az orosz–ukrán háború, az Európai Unióval kapcsolatos ügyek és a lengyel–ukrán történelmi feszültségek álltak.

Tusk a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Oroszország világszerte légiterrort tervezett, amelyek célpontjai nemcsak Lengyelország, hanem a nemzetközi légi közlekedés is lehettek.

Lengyelország kulcsszerepet játszik Európában az orosz hibrid hadviseléssel szembeni fellépésben

– hangsúlyozta Tusk. A miniszterelnök szerint a lengyel elnökség az Európai Unióban továbbra is prioritásként kezeli az ilyen fenyegetésekkel szembeni közös fellépést.

Il presidente ucraino Vladymyr #Zelensky ha incontrato a #Varsavia il presidente polacco Andrzej #Duda e il primo ministro polacco Donald #Tusk. I colloqui si concentreranno sulla continuazione del sostegno a #Kiev. pic.twitter.com/SBJsuHqWU0 — askanews (@askanews_ita) January 15, 2025

A találkozó másik fontos témája Ukrajna esetleges uniós tagsága volt.

Tusk bejelentette, hogy Lengyelország, az EU soros elnökeként mindent megtesz azért, hogy az ukrán csatlakozási folyamat felgyorsuljon.

A lengyel elnökség célja, hogy megtörje az elmúlt hónapok holtpontját

– mondta. Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna EU- és NATO-tagsága nemcsak hazájának, hanem egész Európának stabilitást és biztonságot hozna.

Minél hamarabb válik Ukrajna az Európai Unió és a NATO tagjává, annál gyorsabban érkezik el a geopolitikai biztonság

– fogalmazott az ukrán elnök. A találkozón a felek a második világháború alatti volhíniai mészárlás kérdését is megvitatták, amely évtizedek óta feszültséget okoz a két ország kapcsolatában. Tusk pozitívumként értékelte, hogy a felek előreléptek az első exhumálások megkezdése felé.

A lengyel családok számára alapvető fontosságú, hogy méltósággal temethessék el szeretteiket

– mondta Tusk. Bár részletek nem kerültek nyilvánosságra, a miniszterelnök áttörésként értékelte a felek közötti megállapodást.

Zelenszkij megkongatta a vészharangot

A találkozó napján Oroszország ismét heves rakétatámadásokat intézett Ukrajna ellen.

Zelenszkij beszámolója szerint több mint 40 rakétát és 70 drónt vetettek be az ukrán energiahálózat ellen. A támadások jelentős károkat okoztak, különösen Lviv és Ivano-Frankivszk régióiban, ahol több energialétesítményt is megsemmisítettek. A helyzet tovább súlyosbodott, amikor az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy „kritikus fontosságú infrastruktúrákat” támadtak, beleértve az ukrán katonai ipar működését biztosító létesítményeket is.

A találkozó további fontos üzenete az volt, hogy Lengyelország és Ukrajna szorosabb együttműködésre törekszik az orosz fenyegetés elleni védekezésben.

Tusk szerint a háború továbbra is egyértelmű kihívást jelent Európa számára, és minden nyugati országnak egyesítenie kell erőit az orosz hibrid háborúval szemben. Zelenszkij a találkozón megköszönte Lengyelország támogatását, és reményét fejezte ki, hogy az új amerikai adminisztrációval is sikerül fenntartani az Ukrajnának nyújtott támogatást.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2025. január 15-én Varsóban (Fotó: AFP)