Két településen választanak új polgármestert

Két településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Somogyacsán polgármestert és négytagú képviselő-testületet, míg Szabadegyházán polgármestert választanak.

Forrás: MTI2025. 11. 16. 8:11
urna, választás
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
A Somogy vármegyei Somogyacsán polgármestert és képviselőket választanak, mert a képviselő-testület augusztus 14-én a feloszlásáról döntött.

A polgármesteri székért két független jelölt, Csillag Mariann és a tavalyi önkormányzati választáson győztes Muraközi Imre verseng, a négy képviselői helyre heten pályáznak, mindannyian függetlenek. 

A választáson a Balatontól délre fekvő, a tabi járáshoz tartozó somogyi község több mint 160 választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

A Fejér vármegyei Szabadegyházán azért kerül sor időközi polgármester-választásra, mert a korábbi településvezető, Csanádi Zoltán (független) augusztus 26-án lemondott tisztségéről. 

A polgármesteri posztért hat független jelölt száll versenybe:

Erdélyi József, Horváth Tamás, Karácsony Ákos, Raufné Pavlicsek Lilla, Szabó Gábor, Szabó István. A községben két szavazókörben több mint 1600 választópolgár adhatja le voksát.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.


Fotó: MTI

