Két településen választanak új polgármestert

A Somogy vármegyei Somogyacsán polgármestert és képviselőket választanak, mert a képviselő-testület augusztus 14-én a feloszlásáról döntött.

A polgármesteri székért két független jelölt, Csillag Mariann és a tavalyi önkormányzati választáson győztes Muraközi Imre verseng, a négy képviselői helyre heten pályáznak, mindannyian függetlenek.

A választáson a Balatontól délre fekvő, a tabi járáshoz tartozó somogyi község több mint 160 választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

A Fejér vármegyei Szabadegyházán azért kerül sor időközi polgármester-választásra, mert a korábbi településvezető, Csanádi Zoltán (független) augusztus 26-án lemondott tisztségéről.

A polgármesteri posztért hat független jelölt száll versenybe:

Erdélyi József, Horváth Tamás, Karácsony Ákos, Raufné Pavlicsek Lilla, Szabó Gábor, Szabó István. A községben két szavazókörben több mint 1600 választópolgár adhatja le voksát.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.