Németh HunorU19-es magyar válogatottszabadrúgásgól

Ország-világ láthatta: egy 18 éves mutatta meg Szoboszlaiéknak, hogyan kell ezt csinálni + videó

Németh Hunor remek szabadrúgásgóllal vette ki a részét az U19-es magyar labdarúgó-válogatott sikeréből. A 18 éves játékos szépen csavart bal lábbal a jobb felső sarokba, ezzel szerzett vezetést Magyarország, amely végül 3-0-ra legyőzte Feröert Európa-bajnoki selejtezőn. Az MTK-nak Koppenhágából kölcsönadott középpályás elárulta, nem is volt biztos, hogy ő végzi el a szabadrúgást. Németh Hunor elmesélte, milyen párbeszéd zajlott közte és a később büntetőből eredményes Kovács Bendegúz között.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 16. 9:24
Németh Hunor
Németh Hunor (középen) letette a névjegyét (Fotó: Jani Martin)
A bolgárok elleni döntetlen után magabiztosan, 3-0-ra győzte le Feröert az U19-es magyar válogatott a korosztályos Európa-bajnoki selejtezőn, így két fordulót követően négy ponttal áll a csoport második helyén. A gyirmóti találkozó legszebb jelenetét Németh Hunor produkálta, aki remek szabadrúgásgóllal szerzett vezetést a 32. percben, amikor 18 méterről remekül csavart a jobb felső sarokba. Mint utóbb kiderült, csapattársa, Kovács Bendegúz szerette volna lőni.

Németh Hunor (jobbra), a magyar labdarúgás egyik nagy reménysége az U19-es válogatott Eb-selejtezőjén szabadrúgásgólt lőtt
Németh Hunor, a magyar labdarúgás egyik nagy reménysége az U19-es válogatott Eb-selejtezőjén szabadrúgásgólt lőtt (Fotó: Jani Martin)

– Hát, Bendi ott állt, és mondta, ő lövi. Én meg azt: ezt már megbeszéltük, hogy tiéd a büntető, enyém a szabadrúgás. Szóval, kérlek, ezt add ide! 

Erre ő: jó, akkor rúgd be! Mondtam neki, ezzel nem lesz gond

– számolt be mosolyogva a párbeszédről az M4 Sportnak Németh Hunor, akit korábban Szoboszlai Dominikhez hasonlítottunk, s most ő mutatott példát az írek ellen készülő felnőtteknek.

Németh Hunor humora

A 18 éves labdarúgó elégedett volt a 3-0-s győzelemmel, s dicsérte Kovács Bendegúzt is, aki tizenegyesből szerezte a második találatot.

– Az, hogy az első két gólunk pontrúgásból született, bizonyítja, hogy van egy jó csatárunk, aki oda mer állni nyomás alatt is, és berúgja a büntetőt, meg, hogy nekem is van egy jó bal lábam – nyilatkozta Németh Hunor, akinek humora és önbizalma is van.

Pedig egyelőre keresi a helyét a felnőttek világában. Hiába készült a nagyokkal Koppenhágában, s várt a bemutatkozásra az FC Köbenhavnben, nem kapta meg a lehetőséget

A 2025/2026-os idényre Dániából Magyarországra költözött, s az MTK-ban játszik kölcsönben. 

Ugyan 11 NB I-es meccsen pályára lépett, mindössze 327 percet töltött a pályán. Az U19-es válogatottban viszont alapember, kedden Franciaország ellen ismét bizonyíthat. Ahogy az Argentínából hazatért Bodnar Simón is, aki Feröer ellen a harmadik magyar gólt szerezte.

 

