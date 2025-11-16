Ország-világ láthatta: egy 18 éves mutatta meg Szoboszlaiéknak, hogyan kell ezt csinálni + videó

A bolgárok elleni döntetlen után magabiztosan, 3-0-ra győzte le Feröert az U19-es magyar válogatott a korosztályos Európa-bajnoki selejtezőn, így két fordulót követően négy ponttal áll a csoport második helyén. A gyirmóti találkozó legszebb jelenetét Németh Hunor produkálta, aki remek szabadrúgásgóllal szerzett vezetést a 32. percben, amikor 18 méterről remekül csavart a jobb felső sarokba. Mint utóbb kiderült, csapattársa, Kovács Bendegúz szerette volna lőni.

Németh Hunor, a magyar labdarúgás egyik nagy reménysége az U19-es válogatott Eb-selejtezőjén szabadrúgásgólt lőtt (Fotó: Jani Martin)

– Hát, Bendi ott állt, és mondta, ő lövi. Én meg azt: ezt már megbeszéltük, hogy tiéd a büntető, enyém a szabadrúgás. Szóval, kérlek, ezt add ide!

Erre ő: jó, akkor rúgd be! Mondtam neki, ezzel nem lesz gond

– számolt be mosolyogva a párbeszédről az M4 Sportnak Németh Hunor, akit korábban Szoboszlai Dominikhez hasonlítottunk, s most ő mutatott példát az írek ellen készülő felnőtteknek.