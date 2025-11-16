Undorítónak nevezték az angol válogatottat, amellyel Thomas Tuchel inkább veszítene

Mindössze két olyan európai vb-selejtezős csoport van, ahol az utolsó forduló előtt minden kérdés eldőlt. Az egyik ilyen a K jelű ötös, amelyben Anglia már korábban bebiztosította a csoportelsőségét és ezzel az egyenes ági vb-kijutást, míg Albánia második, pótselejtezőt érő helye sem forog már veszélyben. A két csapat vasárnap este egymás ellen játszik Tiranában – a találkozó előtt a hazaiakat irányító Sylvinho, majd az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Thomas Tuchel is megtartotta a sajtótájékoztatóját.

A Thomas Tuchelt is méltató Sylvinho örül, hogy Albánia a vb-pótselejtező előtt még egyszer játszhat az angol válogatott ellen (Fotó: NurPhoto/Martin Silva Cosentino)

Sylvinho: Az angol válogatott „undorító” módon eredményes

Az angol nemzeti együttes eddig mind a hét vb-selejtezőjét megnyerte, ráadásul 20-0-s gólkülönbséggel áll – márciusban az albánokat 2-0-ra győzte le. Tuchel irányításával ugyan júniusban elveszítettek egy Szenegál elleni felkészülési mérkőzést a Háromoroszlánosok, a német szakembert és csapatát nem győzte dicsérni Sylvinho szombaton.

– Sajnos még a hat hónappal ezelőtti teljesítményükhöz képest is javultak.

Olyan számokat produkálnak, hogy az már undorító.

Így aztán annak örülhetünk, hogy a világ egyik legjobb válogatottja ellen játszhatunk. Nem vitás, hogy teljesen más szintet képviselnek, de legalább tudunk hangolódni a márciusi pótselejtezőre. Tuchel remek edző, imádom őt és azt, ahogyan irányít, nem véletlen, hogy a világ legjobb játékosai közül többel is közösen dolgozhat – mondta az albánok élén dolgozó, korábbi brazil válogatott futballista, aki egykor a Premier League-ben is megfordult.

Thomas Tuchel a vereséget választaná a piros lap helyett

Tuchel is méltatta az albánokat, de inkább a sajátjaival folytatódott az angolok sajtótájékoztatóján, ahol Harry Kane-nel közösen vett részt. Kane pluszmotivációnak nevezte, hogy kapott gól nélkül zárhatják a selejtezősorozatot, mire a német szakember kifejezte reményét, hogy csapata éhesebb a győzelemre, mint amennyire tart az esetleges kapott góltól. Tuchelt arról is kérdezték, hogy ha választania kell, inkább veszítene Albánia ellen vagy inkább emberhátrányban fejezné be a mérkőzést.