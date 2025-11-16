vb-selejtezőangol válogatottThomas TuchelSylvinhoalbán válogatott

Undorítónak nevezték az angol válogatottat, amellyel Thomas Tuchel inkább veszítene

Spanyolország és Norvégia mellett Anglia áll százszázalékos teljesítménnyel a jövő évi labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatában az utolsó forduló előtt. Közülük egyedül az angol válogatott biztosította már a helyét a vb-n, így Thomas Tuchel szövetségi kapitány határozott: csapata inkább veszítsen Albániában, mint piros lapot kapjon.

2025. 11. 16. 8:22
Thomas Tuchel elkerülné a sérüléseket és a piros lapokat Tiranában (Fotó: AFP/Adnan Beci)
Mindössze két olyan európai vb-selejtezős csoport van, ahol az utolsó forduló előtt minden kérdés eldőlt. Az egyik ilyen a K jelű ötös, amelyben Anglia már korábban bebiztosította a csoportelsőségét és ezzel az egyenes ági vb-kijutást, míg Albánia második, pótselejtezőt érő helye sem forog már veszélyben. A két csapat vasárnap este egymás ellen játszik Tiranában – a találkozó előtt a hazaiakat irányító Sylvinho, majd az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Thomas Tuchel is megtartotta a sajtótájékoztatóját.

A Thomas Tuchelt is méltató Sylvinho örül, hogy Albánia a vb-pótselejtező előtt még egyszer játszhat az angol válogatott ellen
A Thomas Tuchelt is méltató Sylvinho örül, hogy Albánia a vb-pótselejtező előtt még egyszer játszhat az angol válogatott ellen (Fotó: NurPhoto/Martin Silva Cosentino)

Sylvinho: Az angol válogatott „undorító” módon eredményes

Az angol nemzeti együttes eddig mind a hét vb-selejtezőjét megnyerte, ráadásul 20-0-s gólkülönbséggel áll – márciusban az albánokat 2-0-ra győzte le. Tuchel irányításával ugyan júniusban elveszítettek egy Szenegál elleni felkészülési mérkőzést a Háromoroszlánosok, a német szakembert és csapatát nem győzte dicsérni Sylvinho szombaton.

– Sajnos még a hat hónappal ezelőtti teljesítményükhöz képest is javultak. 

Olyan számokat produkálnak, hogy az már undorító.

Így aztán annak örülhetünk, hogy a világ egyik legjobb válogatottja ellen játszhatunk. Nem vitás, hogy teljesen más szintet képviselnek, de legalább tudunk hangolódni a márciusi pótselejtezőre. Tuchel remek edző, imádom őt és azt, ahogyan irányít, nem véletlen, hogy a világ legjobb játékosai közül többel is közösen dolgozhat – mondta az albánok élén dolgozó, korábbi brazil válogatott futballista, aki egykor a Premier League-ben is megfordult.

Thomas Tuchel a vereséget választaná a piros lap helyett

Tuchel is méltatta az albánokat, de inkább a sajátjaival folytatódott az angolok sajtótájékoztatóján, ahol Harry Kane-nel közösen vett részt. Kane pluszmotivációnak nevezte, hogy kapott gól nélkül zárhatják a selejtezősorozatot, mire a német szakember kifejezte reményét, hogy csapata éhesebb a győzelemre, mint amennyire tart az esetleges kapott góltól. Tuchelt arról is kérdezték, hogy ha választania kell, inkább veszítene Albánia ellen vagy inkább emberhátrányban fejezné be a mérkőzést.

– Ez szélsőséges példa, de azt mondanám, hogy inkább ne kapjunk piros lapot. 

Ha valakinek mondjuk utolsó emberként van választása, inkább ne szabálytalankodjon

mondta Tuchel arra utalva, hogy egy angol játékos kiállítás esetén eltiltás miatt kihagyná a jövő nyári vb első néhány csoportmérkőzését. A kérdést azért is tették fel, mert hasonlóan járhat a csütörtökön piros lapot kapó Cristiano Ronaldo a portugál válogatott színeiben.

A K csoportban vasárnap 18 órától a Szerbia–Lettország vb-selejtezővel párhuzamosan kerül sor az Albánia–Anglia találkozóra.

Vb-lázban ég a világ!

