Tuchelnek áldozatokat kell hoznia, retteghetnek a legnagyobb angol sztárok

Első európai országként jutott ki a világbajnokságra az angol labdarúgó-válogatott, amely így nyugodtan készülhet az utolsó két selejtezőmeccsre. Anglia csütörtökön a szerbeket fogadja hazai pályán, a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Thomas Tuchel szövetségi kapitány a csapat összeállításának nehézségeiről beszélt.

2025. 11. 12. 19:25
A szövetségi kapitány minden alárendel az angol válogatott érdekeinek Fotó: John Walton Forrás: Pool/AFP
Mind a hat eddigi vb-selejtezőjét megnyerte a Thomas Tuchel által irányított angol válogatott, amely a 18 szerzett találata mellett még nem kapott gólt a sorozatban, s így első európai együttesként biztosította a helyét a 2026-os világbajnokságon. A kiváló szereplés hátterében fontos szerepet játszik, hogy a szövetségi kapitány mindent alárendel a megfelelő felállás és taktika megtalálásának, így előfordulhat, hogy a legnagyobb angol sztárok közül többeknek is a kispadon kell ülnie.

Thomas Tuchel nem fél megmutatni a sztároknak: irány a kispad
Thomas Tuchel nem fél megmutatni a sztároknak: irány a kispad (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Thomas Tuchel nem fél padra tenni a sztárokat

Tuchel a Szerbia elleni összecsapást felvezető sajtótájékoztatón elárulta, hogy ez a jövőben sem változik meg, vagyis az adott pozícióban legjobban teljesítő futballisták kapnak majd szerepet.

– Jelen pillanatban nem tudnak együtt játszani, ha tartjuk ezt a struktúrát – mondta Tuchel a Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden trióról. – Más esetben igen, de nem ebben a felállásban, hogy megtartsuk az együtt megteremtett egyensúlyt. Nagyon sok hasonló profil van, különösen a tízes poszton, amelynél fennáll a lehetősége, hogy nem viszünk mindenkit a világbajnokságra. Nem azért, mert nem szeretjük őket, egyénileg nem ezt érdemlik, de azt tesszük, ami a csapatnak a legjobb.

Anglia csütörtök este játszik Szerbiával a Wembley-ben, majd három nappal később Albániában fejezi be a világbajnoki selejtező-sorozatot.

 

