Marco RossiJerevánbanKerkez MilosÖrményország

Marco Rossi az ostobaságról beszélt, ami a magyar válogatott vesztét okozhatja Jerevánban

A magyar válogatottnak vannak nehézségei, de a szövetségi kapitány nem keres kifogásokat. Marco Rossi ennél is határozottabban jelentette ki, véletlenül sem becsülik le az örményeket. A csütörtöki vb-selejtezőt megelőző napon megtartott sajtótájékoztatón még Kerkez Milos vett részt, aki persze kerülte a liverpooli gondokat, inkább azt hangsúlyozta, hogy tiszta fejjel lépnek majd pályára Jerevánban.

Novák Miklós
2025. 11. 12. 16:55
Marco Rossi nem keres kifogásokat Jerevánban
Marco Rossi nem keres kifogásokat Jerevánban Fotó: Kibédi Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Örményország nagyon rosszul kezdte a világbajnoki selejtezőket, hiszen az F csoport első fordulójában hazai pályán rögtön 5-0-ra kikapott Portugáliától. Utána Írországgal tartotta a lépést, otthon legyőzte, idegenben viszont kikapott a szigetországi csapattól, a kettő között pedig Magyarországon is alulmaradt 2-0-ra . Marco Rossi szerint ebből butaság lenne messzemenő következtetést levonni.

Marco Rossi mellett Kerkez Milos vett részt a magyar válogatott sajtótájékoztatóján Jerevánban. Elbizakodottságról szó sem lehet
Marco Rossi mellett Kerkez Milos vett részt a magyar válogatott sajtótájékoztatóján Jerevánban. Elbizakodottságról szó sem lehet. Fotó: Kibédi Péter

– Igen, az íreknek nehezen indult a sorozat, de mégis csak Portugália volt az ellenfél. Odahaza mi is nyertünk ellenük, de nem vagyunk olyan ostobák, hogy lebecsülnénk Örményországot – vonta le a következtetést Marco Rossi az örmények eredménysorából, hozzátéve, megpróbálják majd nyomás alá helyezni az örményeket.

Az a célunk, hogy nyerjünk, mert akkor jó esélyünk lesz továbblépni

– mondta ki a lényeget a magyarok szövetségi kapitánya.

Marco Rossi derűt keltett a sajtótájékoztatón

Marco Rossi a sajtótájékoztatón kisebb derűt keltett, saját magát is kinevette, amiért a sérült Tóth Balázs helyett Tóth Alex nevét említette meg, mint akit Dibusz Dénesnek helyettesítenie kell. A Blackburn kapusa mellett a keret tagjai közül Bárány Donát bajlódik még kisebb sérüléssel, ő tegnap külön is edzett a többiektől. Marco Rossi szerint ez sem adhat okot a kifogásokra:

Jetlag, a pálya minősége, az időjárás – előre megígérem, a mérkőzés után nem keresek majd kifogást. Magunkkal törődünk, arra összpontosítunk, hogy a tervünket valóra váltsuk.

 

Kerkez Milos rosszul aludt az elmúlt napokban
Kerkez Milos rosszul aludt az elmúlt napokban. Fotó: Kibédi Péter

Kerkez Milos: Tiszta fejjel készülünk

Nyilván a háromórás időeltolódás az oka annak, hogy a magyar válogatott már kedd este megérkezett Jerevánba. Elvileg titokban, de miként exkluzív videónkban megmutattuk, így is több helyi futballrajongó fogadta a mieinket.

– Igen meglepett minket a fogadtatás, de mindenütt tiszteljük a szurkolókat, különösen a gyerekeket – felelte erre Kerkez Milos.

A Liverpool játékosa, a klubja rossz eredményeit nem kívánta ecsetelni, elmondta, az elmúlt napokban az utazás miatt sem aludt igazán jól, de persze Marco Rossihoz hasonlóan ő sem keres kifogásokat:

A válogatottban mindig örömmel érkezem, csak a csütörtöki meccsre összpontosítunk, mindannyian tiszta fejjel készülünk a találkozóra.

 

Szép emlék a magyar válogatott nagy napja

Érdekesség, hogy a magyar válogatott Marco Rossi vezetésével napra pontosan öt évvel ezelőtt játszotta az egyik legemlékezetesebb mérkőzését, amikor Izland ellen 1-0-s hátrányból az utolsó pillanatokban Szoboszlai Dominik góljával 2-1-re fordított és kijutott a 2021-es Európa-bajnokságra.

Jerevánban a mieink nem tehetnek ekkora lépést, de egy nagyot mégis: miként arra Jegisa Melikjan, az örmények szövetségi kapitánya is utalt: magyar és portugál győzelem esetén Rossi csapata az utolsó fordulótól függetlenül már csütörtökön kiharcolná a pótselejtezős szereplés jogát. Ami persze még nem siker, csupán köztes lépés a cél, a világbajnokság felé.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.