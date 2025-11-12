Marco Rossi az ostobaságról beszélt, ami a magyar válogatott vesztét okozhatja Jerevánban

Örményország nagyon rosszul kezdte a világbajnoki selejtezőket, hiszen az F csoport első fordulójában hazai pályán rögtön 5-0-ra kikapott Portugáliától. Utána Írországgal tartotta a lépést, otthon legyőzte, idegenben viszont kikapott a szigetországi csapattól, a kettő között pedig Magyarországon is alulmaradt 2-0-ra . Marco Rossi szerint ebből butaság lenne messzemenő következtetést levonni.

Marco Rossi mellett Kerkez Milos vett részt a magyar válogatott sajtótájékoztatóján Jerevánban. Elbizakodottságról szó sem lehet. Fotó: Kibédi Péter

– Igen, az íreknek nehezen indult a sorozat, de mégis csak Portugália volt az ellenfél. Odahaza mi is nyertünk ellenük, de nem vagyunk olyan ostobák, hogy lebecsülnénk Örményországot – vonta le a következtetést Marco Rossi az örmények eredménysorából, hozzátéve, megpróbálják majd nyomás alá helyezni az örményeket.

Az a célunk, hogy nyerjünk, mert akkor jó esélyünk lesz továbblépni

– mondta ki a lényeget a magyarok szövetségi kapitánya.

Marco Rossi derűt keltett a sajtótájékoztatón

Marco Rossi a sajtótájékoztatón kisebb derűt keltett, saját magát is kinevette, amiért a sérült Tóth Balázs helyett Tóth Alex nevét említette meg, mint akit Dibusz Dénesnek helyettesítenie kell. A Blackburn kapusa mellett a keret tagjai közül Bárány Donát bajlódik még kisebb sérüléssel, ő tegnap külön is edzett a többiektől. Marco Rossi szerint ez sem adhat okot a kifogásokra:

Jetlag, a pálya minősége, az időjárás – előre megígérem, a mérkőzés után nem keresek majd kifogást. Magunkkal törődünk, arra összpontosítunk, hogy a tervünket valóra váltsuk.

Kerkez Milos rosszul aludt az elmúlt napokban. Fotó: Kibédi Péter

Kerkez Milos: Tiszta fejjel készülünk

Nyilván a háromórás időeltolódás az oka annak, hogy a magyar válogatott már kedd este megérkezett Jerevánba. Elvileg titokban, de miként exkluzív videónkban megmutattuk, így is több helyi futballrajongó fogadta a mieinket.

– Igen meglepett minket a fogadtatás, de mindenütt tiszteljük a szurkolókat, különösen a gyerekeket – felelte erre Kerkez Milos.

A Liverpool játékosa, a klubja rossz eredményeit nem kívánta ecsetelni, elmondta, az elmúlt napokban az utazás miatt sem aludt igazán jól, de persze Marco Rossihoz hasonlóan ő sem keres kifogásokat:

A válogatottban mindig örömmel érkezem, csak a csütörtöki meccsre összpontosítunk, mindannyian tiszta fejjel készülünk a találkozóra.

Szép emlék a magyar válogatott nagy napja

Érdekesség, hogy a magyar válogatott Marco Rossi vezetésével napra pontosan öt évvel ezelőtt játszotta az egyik legemlékezetesebb mérkőzését, amikor Izland ellen 1-0-s hátrányból az utolsó pillanatokban Szoboszlai Dominik góljával 2-1-re fordított és kijutott a 2021-es Európa-bajnokságra.