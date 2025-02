Alice Weidel és az AfD hozhat jobboldali fordulatot Németországban

Egy strukturális probléma, hogy ha kormányoz, akkor a baloldallal, mint az most is látható tartományi szinten. Emellett tartalmi problémával is küzd, jelesül, hogy a CDU okozta Merkel alatt a migrációs problémákat, a genderpolitikát, valamint az elhibázott atompolitikát is, ami az ország energiabiztonságát sodorta veszélybe. A harmadik pedig a személyzetét illeti, hiszen mindmáig azok vannak a párton belüli pozíciókban, akik részt vettek Angela Merkel rossz döntéseiben és ahhoz, ha úgy tetszik asszisztáltak.