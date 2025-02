Mi lesz veled Ausztria?

Már most erősen érvényesíti a patrióta álláspontot, a kérdés az, hogyan folytatódnak pontosan a koalíciós tárgyalások és mi lesz azok eredménye. Az ÖVP már csinált olyat 1999-ben, hogy az SPÖ-vel egyeztetett nyilvánosan, de a háttérben az akkori FPÖ-vel is tárgyalt. Annak akkor egy ÖVP–FPÖ-kormány lett az eredménye. Így most sem kizárt, hogy az ÖVP tárgyal valakivel a háttérben, de az most nem az FPÖ.