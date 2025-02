Dömötör Csaba: A Politico volt a brüsszeli háborús politika fő média-hajtómotorja

Mint ismert, a hazai balos sajtótermékekhez hasonlóan vannak olyan nemzetközi lapok, amelyek szinte napi rendszerességgel gyalázzák Orbán Viktort. Ilyen lap a brüsszeli Politico is. Orbán Viktort a lap már kommunistázta, fasisztázta, szélsőjobboldalizta, diktátorozta és ki tudja még milyen negatív jelzővel illette. Ezeket a »színvonalas« írásokat pedig rendre szemlézik a Magyarországon működő külföldről finanszírozott sajtótermékek. Nos, most, hogy Donald Trump felszámolta az ezeket a sajtótermékeket is pénzelő amerikai ügynökséget, nyilvánosságra kerültek az adatok. Ez alapján csak a brüsszeli Politico 34,26 millió dollárt, azaz 13,3 milliárd forintot kapott az elmúlt években a Biden-féle demokrata kormányzattól. Így már meg sem lepődünk azon, hogy menetrendszerűen jöttek az Orbán Viktort gyalázó cikkek. Szerencsére Donald Trump beszünteti ezeknek a pénzelését, ugyanakkor nem lepődnék meg rajta, ha ezt az űrt a jövőben Brüsszel töltené be... Mindenesetre mi tartsuk észben: ezek a cikkek azért születnek meg, mert ezért fizetik őket a globalisták! Itthon és a nemzetközi térben is.