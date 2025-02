Meghackelték Elon Musk weboldalát

A weboldal nem egy hagyományos kormányzati szerverről fut, hanem egy külső Cloudflare alapú oldalról, amely könnyen hozzáférhető külső támadók számára. Két független webfejlesztő is megerősítette a problémát, miután észrevették, hogy a doge.gov weboldal egy olyan adatbázisból húzza be az adatokat, amely bárki által módosítható. Egyikük saját bejegyzést is elhelyezett az oldalon, amely így szólt: „EZEK A »SZAKÉRTŐK« NYITVA HAGYTÁK AZ ADATBÁZIST – roro.” Az Elon Musk által vezetett DOGE feladata, hogy visszavágják az amerikai kormányzat felesleges kiadásait, így téve azt hatékonyabbá.

Az Elon Musk által vezetett DOGE weboldalát könnyen fel lehet törni

(Fotó: AFP)

Az oldal egy kormányzati pecsétet és egy „hivatalos amerikai kormányzati oldal” feliratot is tartalmaz, ám a biztonsági rések miatt sokan kétségbe vonják hitelességét.

Az egyik fejlesztő szerint a weboldal „úgy néz ki, mintha egy középiskolás rakta volna össze”, tele hibákkal és kiszivárgott forráskódrészletekkel.

A DOGE oldal januárban indult, de kezdetben csupán három sor szöveget és egy rajzfilmszerű logót tartalmazott. Elon Musk egy keddi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a DOGE szervezet átláthatósági intézkedései „maximálisak”, mivel minden tevékenységüket közzéteszik az X-en és a DOGE weboldalon, annak ellenére, hogy az oldal még mindig szinte teljesen üres volt.

A felfedezés újabb csapást jelent a Fehér Ház informatikai rendszereinek hitelességére, miután szerdán a waste.gov oldalt rejtették el és zárolták, miután kiderült, hogy egy alapszintű, szerkesztetlen WordPress sablont használt.

Elon Musk reakciója elmaradt

A biztonsági hibák és a nyilvánvaló kiberbiztonsági fenyegetés ellenére Musk eddig nem kommentálta a történteket. Az általa hangoztatott „átláthatósági forradalom” most egy olyan helyzethez vezetett, amelyben egy kormányzati weboldal könnyedén manipulálható.

A DOGE weboldal története valószínűleg még nem ért véget, és további támadások célpontjává válhat, ha a biztonsági intézkedéseket nem hozzák meg időben. Bár a Musk által vezetett hatékonysági minisztérium már teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy visszavágják a kormányzati kiadásokat, lehetséges, hogy kibervédelemre mégis többet kellene költeniük.

Borítókép: Elon Musk Donald Trump amerikai elnök beiktatásán Washingtonban 2025. január 20-án (Fotó: AFP)