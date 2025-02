Súlyosbodik Ferenc pápa állapota

Matteo Bruni szentszéki szóvivő arról számolt be, hogy Ferenc pápa szombaton súlyos asztmás rohamot kapott, ami miatt nagyobb mennyiségű oxigént kapott. Bár a napot karosszékben töltötte, szellemileg éber, az előző napokhoz képest rosszabb a közérzete, fájdalmai is voltak.

A szentszéki közlemény hangsúlyozza, hogy a helyzet továbbra is kritikus, a vészhelyzet nem múlt el.

A szóvivő arra is kitért, hogy a szombati vizsgálatok vérszegénységet is kimutattak, ezért vérátömlesztésre volt szükség. A legfrissebb híradások szerint tehát romlik a szentatya állapota. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kétoldali tüdőgyulladás mellett asztmás hörghuruttal is küzd.

Sajnos a jelek sem a gyógyulásra, sem állapota stabilizálódására nem utalnak.

A 88 éves katolikus egyházfő múlt hét péntek óta van kórházban. Bár az elmúlt napokban úgy tűnt, hogy jobban volt, de orvosai jelezték, hogy nincs túl a veszélyen, egy pár napra még szükség van ahhoz, hogy biztató kórképet állapítsanak meg. Bergoglio pápa helyzete annyira bizonytalan, hogy orvosai nem tudatnak semmit egészségi állapota alakulásának lehetőségeiről.

Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár bejelentette, hogy a szentatya nem olvassa fel vasárnap délben az Úrangyala imádságot a Gemelli klinika ablakából, hanem írásban teszik majd közzé.

A jelenlegi helyzetben a pápa állapota nem teszi lehetővé, hogy hasonló erőfeszítésnek tegye ki magát. A szentszék vasárnapi közleménye szerint a szentatya állapota továbbra is súlyos, a tegnapi nehéz nap után azonban ma reggel kipihenten ébredt. A világegyház aggódva követi a 88 éves egyházfő betegeskedését és szenvedéseit.

