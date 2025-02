Megvan Izrael új vezérkari főnöke

Személyét még jóvá kell hagynia a vezetői kinevezések bizottságának és a kormánynak, majd várhatóan március 6-án veszi át a posztot elődjétől, a 2023. október 7-i fiaskóért felelősséget vállaló, és ezért visszavonuló Herci Halevitől.

Az ötvenkilenc éves Zamír kiválasztását a parlamenti ellenzéket és a Jes Atíd nevű centrista pártot vezető Jaír Lapid is üdvözölte.

Zamír korábban kétszer is, 2018-ban és 2022-ben esélyes volt az izraeli hadsereg (IDF) vezetésének tisztségére, de akkor helyette Aviv Kohavit, majd Herci Halevit választották ki.

Az Izrael legdélebbi városában, Eilaton született Éjal Zamír lesz Izrael első olyan vezérkari főnöke, aki a páncélosoknál kezdte katonai szolgálatát. 2012 és 2015 Benjamin Netanjahu miniszterelnök katonai titkára volt, majd az IDF déli parancsnokságát vezette, melynek felügyelete alá tartozott a Gázai övezet környéke is.

2018 és 2021 között a vezérkari főnök helyettese volt, majd leszerelt és vendégkutató volt az Egyesült Államokban, Washingtonban a Közel-Kelettel foglalkozó agytrösztben (Washington Institute for Near East Policy). 2023-ban tért vissza a védelmi minisztérium élére, és a háború idején főként a globális beszerzési kampányt vezette az IDF felfegyverzése érdekében.

Új feladatában, a háború befejezése után várhatóan az IDF újjáépítését végzi el, egy új, többéves terv végrehajtását – a védelmi költségvetés jövő hónapra tervezett jóváhagyásától függően.

A Ynet hírportál értesülése szerint célja egy erősebb, olyan izraeli hadsereg kialakítása, amely alkalmas a háborúra egyszerre több irányból érkező fenyegetés esetén is.

Borítókép: Éjál Zamír lehet az új vezérkari főnök Izraelben (Fotó: AFP)