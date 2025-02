Szijjártó Péter: Magyarország az ukrajnai fegyverszállítások helyett 400 millió forinttal támogatja a libanoni hadsereget

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy fontos továbbra is fenntartani az ENSZ békefenntartói jelenlétét a biztonság garantálása érdekében. Kifejtette, hogy ehhez Magyarország is hozzájárul, ezen műveletben tizenhat magyar katona szolgál, és a kormány ezen nem is kíván változtatni.