Trump nem aprózza el a reformokat, kivezeti az egycentest

A lépés egy újabb szimbolikus része a Trump és Elon Musk kormányzati hatékonyságért felelős ügynöksége (DOGE) által indított átfogó programnak, amelynek célja a megtakarítás növelése a szövetségi költségvetésben. Musk csapata már korábban is felvetette az egycentes eltörlését, mivel annak gyártása évente több tíz millió dollárba kerül az adófizetőknek. Úgy tűnik, hogy nemcsak a USAID-hez hasonló nagy költségvetésű és politikailag meghatározó szervezeteket vizsgálják meg pénzügyi szempontból, hanem Donald Trump és Elon Musk tényleg minden követ megmozgat, hogy elérjék a kívánt költségvetési célt.

Donald Trump szerint nem éri meg egycenteseket készíteni

Fotó: AFP

Donald Trump már ki is adta az utasítást a pénzügyminiszternek

A U.S. Mint, vagyis Egyesült Államok pénzverdéjének hivatalos adatai szerint az egycentes előállítási költsége 2024-ben 3,69 cent volt, így az érmék kibocsátása 119 millió dolláros veszteséget okozott az amerikai költségvetésnek. Ez már a 19. egymást követő év volt, amikor az érmék előállítási költsége meghaladta a névértéküket.

„Túl hosszú ideje verjük ezeket a pénzérméket, amelyek szó szerint több mint két centbe kerülnek nekünk. Ez őrült pazarlás!” – írta Trump a Truth Social platformon. „Utasítottam a pénzügyminiszteremet, hogy azonnal állítsák le az új egycentesek gyártását.”

Trump közösségimédia-posztját azután tette közzé, hogy távozott New Orleansból, ahol a Super Bowl első félidejét nézte meg. Az elnök hozzátette:„Szüntessük meg a pazarlást nemzetünk költségvetésében, akár centenként is!”

Még nem volt példa hasonlóra az Egyesült Államokban

Trump döntése ugyanakkor jogi akadályokba ütközhet. A pénznem specifikációit, így az érmék méretét, összetételét és kibocsátását is a kongresszus szabályozza. Robert K. Triest egyetemi közgazdászprofesszor szerint azonban a pénzügyminiszter elméletileg egyoldalúan leállíthatja az érmék gyártását. Az egycentes eltörlésére az elmúlt években több törvényjavaslat is született, de eddig egyiket sem fogadták el. Kanada már 2012-ben megszüntette saját egycentesét, és több más ország is hasonló lépést tett. A koronavírus-járvány okozta magas infláció pedig történelme során először az Egyesült Államokat is rákényszerítheti, hogy megszüntessék legkisebb pénzüket.

Borítókép: Donald Trump elnöki rendeletet ír alá a Fehér Házban 2025. február 3-án (Fotó: AFP)