Donald Trump pénzügyminisztere is megszólalt a vámokról

A kölcsönös vámok ügye kétféleképpen alakulhat. Lehet például, hogy azt mondjuk az európaiaknak: Önök 10 százalékos vámot vetnek ki az amerikai autókra, amelyek Európába érkeznek, míg mi csak 2,5 százalékos vámot alkalmazunk az európai autókra az Egyesült Államokban. Vagy mi is 10 százalékra emeljük a vámot, és így jelentős bevételeket szedünk be, vagy önök csökkentik a sajátjukat 2,5 százalékra, vagy akár mindketten nullára csökkentjük. Önök döntsék el, merre haladjunk. Ez azt jelenti, hogy éves szinten akár több százmillió dollárt is beszedhetünk vámbevételekből, vagy pedig a kereskedelmi feszültségek csökkennek, és a szabadkereskedelem ismét méltányossá válik. Meglátjuk, merre halad a folyamat, de szerintem bárhogyan is alakul, mindenképpen nyerni fogunk. Vagy jelentős bevételekre teszünk szert, vagy hozzáférünk azokhoz a külföldi piacokhoz, amelyek eddig nem játszottak tisztességesen