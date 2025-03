Ebben az európai országban fogták el a gyilkos dzsihadistát + videó

Spanyolországban gyilkolt, de Franciaországban fogtak el egy marokkói dzsihadistát. A férfi 2023 novembere és 2024 januárja között három spanyol gazda életét oltotta ki Navarrában és Lleidában. Azóta közel másfél év telt el, ez idő alatt a spanyol hatóságok folyamatosan próbálták felkutatni a tettest, aki ellen időközben európai elfogatóparancsot adtak ki. Végül a francia rendőrség a napokban értesítette Spanyolországot, hogy megtalálták a feltételezett gyilkost, akit ezt követően egy közös akcióban vettek őrizetbe Béziers városában.

A marokkói állampolgár első áldozata egy 68 éves tudelai (Navarra) férfi volt, aki épp az olajfaligetében dolgozott. Többször megszúrta őt, majd elmenekült. Néhány héttel később egy másik navarrai mezőgazdászt is meggyilkolt Ribaforada községben. Kezdetben a hatóságok azt gondolták, hogy baleset áldozata lett, mivel testén olyan sérülések voltak, amelyeket látszólag egy motoros kapa okozhatott kerti munka közben. Később azonban bebizonyosodott, hogy gyilkosság történt, ezért megkezdődött a tettes felkutatása.

Újabb néhány hét elteltével, 2024 januárjában a dzsihadista egy metszőollóval támadott meg egy gazdát a katalóniai Lleida egyik falujában, aki szintén a földjén dolgozott.

A marokkói férfi a hidegvérű gyilkosság után áldozata autójával menekült el a helyszínről, majd Franciaországba szökött.

Bár a spanyol rendőrség, a csendőrség és a katalán hatóságok egy közös nyomozócsoportot hoztak létre elfogása érdekében, majd európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene, mostanáig nem sikerült megtalálni. Végül az elfogatóparancsban közzétett fénykép segített a francia hatóságoknak az elkövető azonosításában.

A marokkói férfiról, aki spanyol állampolgársággal is rendelkezett, kiderült, hogy korábban két és fél év börtönbüntetésre ítélték, mert megpróbált Szíriába utazni, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz (ISIS). Spanyolországban a hármas gyilkosságot megelőzően is voltak terrorizmussal kapcsolatos ügyei: 2014-ben és 2016-ban is őrizetbe vették radikalizáció gyanúja miatt.

